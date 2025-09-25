Slušaj vest

Ako želite da vaš dom bude mirno i harmonično mesto, feng šuimože biti jednostavan i praktičan vodič. Ova drevna kineska filozofija, čije ime znači "vetar i voda", naglašava kako raspored nameštaja, biljaka i predmeta u prostoru utiče na protok energije, raspoloženje, ali i na praktične stvari poput potrošnje struje i toplote.

Dovoljno je nekoliko jednostavnih feng šui pravila da prostor postane prozračan, svetao i funkcionalan, a pri tome zadržava toplinu i štedi energiju. A jedan od ključnih principa je održavanje prostora čistim i urednim - slobodni prolazi, neblokirani radijatori i prozori, kao i dovoljno dnevnog svetla značajno poboljšavaju energiju u domu.

Biljke poput bambusa, drva novca ili svekrvinog jezika unose život, pročišćuju vazduh i rashlađuju prostor, dok u spavaćoj sobi drveni i prirodni materijali, ambijentalno svetlo i pročišćen raspored nameštaja stvaraju osećaj sigurnosti i harmonije.

Redovno čistite radijatore Foto: Shutterstock

Feng šui takođe pomaže u štednji energije: postavite radijatore i klima uređaje tako da njihovo grejanje ili hlađenje bude efikasno, iskoristite sunčevu svetlost, zatvarajte vrata prostorija koje se ne koriste i redovno čistite radijatore.

LED rasveta, prekidači sa prigušivanjem svetla, isključivanje uređaja iz "stand-by" režima i pažljivo postavljanje frižidera ili zamrzivača takođe doprinose smanjenju potrošnje struje.

Uz ove jednostavne korake, vaš dom postaje prijatan, funkcionalan i ekološki održiv, a feng šui pomaže da u njemu svaka prostorija bude skladna, svetla i ispunjena pozitivnom energijom.

(Kurir.rs/Večernjilist)

VIDEO: Feng šui trik koji privlači sreću i blagostanje: