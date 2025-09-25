Slušaj vest

Od 17. septembra je na kioscima rođendanski broj vašeg omiljenog magazina "Lepa i Srećna"!

U godini kada "Lepa i Srećna" slavi svoj važan jubilej, 10 godina postojanja, ovaj broj je više od simbolike ovog broja, to je put ljubavi, snage i istrajnosti.

Magazin "Lepa i Srećna" slavi svoj 10. rođendan Izvor: Kurir televizija

Na ovu temu u emisiji "Puls Srbije" govorili su Žaklina Milenković , glavna i odgovorna urednica magazina "Lepa i Srećna", Katarina Gromilić, balerina, i Milan Gromilić, plesač.

- Ovih deset godina jeste više od simbolike. hteli smo da predstavimo magazin koji zahteva mnogo ljubavi, snage, istrajnosti, da bi trajao svih ovih godina. Zato smo i okupili ove divne ljude, poznate ličnosti, glumce, pevače, influensere, ljudi iz sveta umetnosti i mode. Uspeli smo da našu ideju ljubavi koja pokreće svet predstavimo i našim čitaocima. To je naš recept za trajanje - kaže Milenković.

Milenković dodaje da je ovaj magazin istovremeno dao ljudima recept za srećan brak i kako trajati u dvoje, pa je i dodala:

- Pokušavamo godinama da uzvratimo vernost, čitaoci su svakog 17. u mesecu sa nama. Ove godine, naši čitaoci su slali fotografije sa putovanja, slikali su se sa omiljenim magazinom, a u rođendnanskom broju smo nagradili najbolje. Nagrade su jako lepe, vikend na Paliću, vikend u Evropi, vrlo su lepe nagrade, ali i pokloni, jer smo želeli da ih pozovemo da budu uz nas i narednih deset godina - kaže Milenković.

Katarina Gromilić Foto: Kurir Televizija

Na pitanje da li su zaista lepi i srećni, Gromilići su odgovorili:

- Jesmo srećni. Imamo život koji volimo, decu, porodicu, posao koji volimo. Za mene je sreća da se svakog jutra budim i svako veče zaspim pored čoveka koga najviše volim, i da radim posao koji volim - kaže balerina.

Ovaj plesni par je govorio o obnavljanju svojih zaveta u crkvi, pa je suprug i naveo:

Milan Gromilić Foto: Kurir Televizija

- Na samom činu venčanja najveći blagoslov je bio što smo bili pored mošti vladike Nikolaja. Jerej koji nas je venčavao rekao je "ljudi, koliko ste vi blagosloveni danas, pored divnog čina vaše ljubavi, imate još jedan blagoslov". Ništa se ne dešava slučajno - kaže Milan.

Katarina Gromilić je rekla da su dugo čekali svoje crkveno venčanje, a nisu imali ni slavje za prijatelje, ali su ove godine odlučili da to obave.

- U magazinu "Lepa i Srećna" ima svačega korisnog. Ima dobar sadržaj, fenomenalne fotografije, od prve do poslednje strane ima šta da se vidi - kaže Katarina Gromilić.

