Jedna mlada podelila je bolno iskustvo na Redditu, otkrivši da je njen otac napustio veći deo svadbenog slavlja kako bi otišao da gleda utakmicu u obližnjem sportskom baru. Nakon tog saznanja, priznala je da više ne može da ga gleda istim očima.

Kako je ispričala, venčanje je u početku izgledalo savršeno. Otac joj je bio velika podrška, ispratio je do oltara, održao dirljiv govor i bio vidno emotivan tokom ceremonije – baš onako kako je oduvek zamišljala. Ali, radost je kratko trajala.

mlada sa ocem na venčanju Foto: Elena Dijour / Alamy / Profimedia

Nestao usred slavlja

"Odmah posle večere nisam ga mogla pronaći. Proverila sam dvorište, hol, pa čak i toalete. Nigde ga nije bilo“, napisala je mlada. Ubrzo je otkrila da je njen otac, zajedno sa nekoliko ujaka, otišao da gleda fudbalsku utakmicu. Vratili su se tek na kraju proslave taman na vreme za tortu.

Duboko povređena, mlada je pitala oca zašto je to uradio. Njegov odgovor ju je dodatno pogodio:

"Rekao je da je već odradio svoj važan deo i da nije mislio da ću primetiti.“

Za mladu, koja je očekivala da će otac biti uz nju tokom celog dana, to je bio šok.

"Slomljena sam. Moj otac nije bio na mom venčanju jer mu je obična utakmica bila važnija“, napisala je.

Razmišlja se šta da radi/ilustracija Foto: Shutterstock

Svi šokirano komentarišu

U porodici su mišljenja podeljena dok jedni smatraju da mlada preteruje, drugi se slažu da je očev postupak bio krajnje nepristojan. Ipak, na Redditu podrška je bila gotovo jednoglasna.

Korisnici su naglasili da je ovakav potez „neoprostiv“ i da roditelj nikada ne bi trebalo da napusti venčanje svog deteta zbog utakmice.

"Utakmica može da se snimi i pogleda kasnije, ali venčanje ne može da se ponovi“, napisao je jedan komentator.

Drugi su dodali da bi čak i diskretno praćenje rezultata preko telefona bilo razumljivije od potpunog odlaska. „Ne postoji opravdanje za ovo“, zaključili su.