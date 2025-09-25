Slušaj vest

Poznata grčka glumica i pevačica Ane Cukale, koju publika pamti po ulozi Melek u seriji „Ne govori zbogom“ nakon dugog i bolnog puta kroz vantelesnu oplodnju, ispunjenog neuspesima, tugom i sumnjom u 51. godini postala je majka.

Ana Cukale Foto: instagram/annatsoukalapost

Put ispunjen borbom i verom

Deset godina je provela u Sjedinjenim Državama sa suprugom, pijanistom Grigorisom Postosom. Ipak, kada su odlučili da pokušaju ponovo, vratili su se u Grčku i započeli nove postupke VTO. Nakon dva neuspešna pokušaja, treći im je doneo ono o čemu su sanjali. Dana 4. avgusta 2025. godine, Ana je rodila zdravog dečaka.

"Kada su mi rekli da sam trudna, onesvestila sam se. Kada sam došla sebi, odmah sam pozvala muža. Oboje smo plakali jer nismo mogli da verujemo da nam se ostvarila najveća želja u životu", priznala je glumica.

Prvi pokušaj vantelesne oplodnje nije uspeo, dok je drugi morao biti prekinut zbog psiholoških teškoća. Nakon pandemije, Ana je odlučila da krene ispočetka, promenila je ishranu, povratila snagu i rekla sebi: „Sada je vreme.“

"Moj sin je čudo. Zahvalna sam Bogu, jer verujem da mi se dogodilo nešto što je izvan nauke i ljudskog razuma" poručila je Ana.

Iako je kasno postala majka, Ana ne želi da njen sin ostane jedinac. Spremna je da ponovo prođe kroz iste medicinske procedure, kako bi mu podarila brata ili sestru.

