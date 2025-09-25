Slušaj vest

Srpska influenserka Anđela Šimšić dobila je prvo dete sa 19 godina starijim suprugom Rudijem. Na svet je donela ćerkicu Ariju. Odmah potom od svekra dobila je skupoceni poklon.

Anđela Šimšić 4.png
Anđela Šimšić Foto: printscreen/instagram/andjela.simsic

"Naša srca nikada nisu poznavala ljubav tako duboku, čistu i savršenu. Ti si sve za šta smo se molili i još mnogo više. Neka tvoj život bude lep kao i tvoje ime… ispunjen milošću, svetlošću i beskrajnom ljubavlju. Voleli smo te i pre nego što smo te upoznali… sada ćemo te voleti zauvek" napisala je Anđela.

Andjela Simsic
Andjela Simsic pokazala poklon od svekra Foto: andjelasimsic/tiktok

Influenserka se pohvalila i poklonom koji je sačekao kada je došla iz porodilišta. 

"Svaki dijamant je ručno postavio Arijin deda… po meri… jedinstven", napisala je Anđela uz snimak blistave ogrlice.

Anđela je svojevremeno o svom emotivnom životu govorila na društvenim mrežama, pa se dotakla i teme braka sa Rudijem:

Anđela Simsic
dijamantska ogrlica Foto: andjelasimsic/tiktok

"Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji, bili su u šoku. Ali, iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovde. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život ne" rekla je ona.

Ne propustitePop kulturaSrpska influenserka i njen 19 godina stariji muž dobili su prvo dete: Ćerkici su dali veoma popularno ime
Anđela Šimšić
Pop kulturaSrpska tiktokerka čeka dete sa 19 godina starijim milionerom iz Amerike: Ljudi su šokirani razlikom u godinama, a evo kako on izgleda
andjela3.jpg
Pop kulturaInfluenserka tužila bivšeg zbog eksplicitnog snimka: Internet gori zbog vrelih kadrova iz spavaće sobe, a ona je besna
Izabela Ladera, Bile
ZanimljivostiPilot prišao devojci na aerodromu, bez reči joj ostavio poruku i otišao: Čim su ljudi pročitali šta piše odmah su joj rekli: "Beži od njega"
Screenshot 2025-09-15 121752.jpg

Kreativan poklon za Dan zaljubljenih Izvor: Tiktok/albumini_