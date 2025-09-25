Anđela rodila dete 19 godina starijem biznismenu: Njegov otac joj poklonio dijamante
Srpska influenserka Anđela Šimšić dobila je prvo dete sa 19 godina starijim suprugom Rudijem. Na svet je donela ćerkicu Ariju. Odmah potom od svekra dobila je skupoceni poklon.
"Naša srca nikada nisu poznavala ljubav tako duboku, čistu i savršenu. Ti si sve za šta smo se molili i još mnogo više. Neka tvoj život bude lep kao i tvoje ime… ispunjen milošću, svetlošću i beskrajnom ljubavlju. Voleli smo te i pre nego što smo te upoznali… sada ćemo te voleti zauvek" napisala je Anđela.
Influenserka se pohvalila i poklonom koji je sačekao kada je došla iz porodilišta.
"Svaki dijamant je ručno postavio Arijin deda… po meri… jedinstven", napisala je Anđela uz snimak blistave ogrlice.
Anđela je svojevremeno o svom emotivnom životu govorila na društvenim mrežama, pa se dotakla i teme braka sa Rudijem:
"Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji, bili su u šoku. Ali, iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovde. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život ne" rekla je ona.