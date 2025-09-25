"Naša srca nikada nisu poznavala ljubav tako duboku, čistu i savršenu. Ti si sve za šta smo se molili i još mnogo više. Neka tvoj život bude lep kao i tvoje ime… ispunjen milošću, svetlošću i beskrajnom ljubavlju. Voleli smo te i pre nego što smo te upoznali… sada ćemo te voleti zauvek" napisala je Anđela .

"Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji, bili su u šoku. Ali, iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovde. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život ne" rekla je ona.