Britanska influenserka Niki Lilli, koja živi sa retkim deformitetom lica, progovorila je nakon što je primila stotine izmenjenih fotografija na kojima je ismevaju, označavajući njen izgled kao „protraćen potencijal“.

Niki, 21-godišnjakinja sa milionskom publikom na YouTube-u, TikToku i Instagramu, ima retko stanje koje je deformisalo jednu polovinu njenog lica. Na TikTok kanalu deli sadržaj o lepoti i lajfstajlu, istovremeno promovišući svest o svom stanju i životu ljudi sa facijalnim razlikama. Osvojila je EMMY i BAFTA nagrade, a nedavno je i prošetala crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Kanu.

tiktokerka Niki Lili Foto: tiktok/nikkililly

Šokantni trend na TikToku

U nedavnom TikTok videu, koji je podelila sa svojih devet miliona pratilaca, Niki je govorila o zabrinjavajućem trendu koji je „izmakao kontroli i nije prihvatljiv“. Nakon što je jedan njen video postao viralan, komentari su bili preplavljeni izmenjenim fotografijama koje prikazuju samo levu stranu njenog lica, dok je desna, deformisana strana, uklonjena.

Priložila je i snimke komentara sa natpisima poput: „protraćen potencijal“. Ljudi su takođe uređivali njeno lice tako da desna strana postane ogledalo leve, potpuno prepravljajući njen izgled.

"Ljudi misle da mi čine uslugu kada kažu ‘Oh, popravila sam ti lice’. Sve što su zapravo učinili je da ponovo pokrenu svaku borbu koju sam imala, prihvatanje svog izgleda, osećaj odbacivanja od strane društva, osećaj nedovoljnosti. Šta ste zapravo pomogli?“ rekla je Niki.

Zašto je važno govoriti

Niki je naglasila potrebu da se zalaže za zajednicu ljudi sa facijalnim razlikama:

"Ovo je pogrešno i ne želim da budete moj pratilac ako ćete odseći polovinu mog lica… Kada me brišete i kažete da me ne prihvatate.“

Dodala je i:

"Moj ‘potencijal’ nema nikakve veze sa vašim ograničenim idejama o lepoti.“

Komentari korisnika društvenih mreža uglavnom su bili podržavajući, mnogi su istakli da su ovakve izmenjene fotografije „dehumanizujuće“ i primer „odvratnog ableizma“. Drugi su ukazali na opsesiju aplikacije kontrolom izgleda žena.