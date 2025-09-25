Slušaj vest

Jedan muškarac (35) doživeo je šok kada je saznao da ga supruga vara sa svojim šefom. Ali ono što se dogodilo nakon razvoda još je neverovatnije ubrzo se zaljubio i oženio šefovu ćerku!

U ispovesti na Redditu, muškarac je otkrio da je svoju prvu suprugu upoznao na fakultetu, da su se venčali i dobili ćerku. Ipak, ubrzo su počeli problemi, a on je mislio da su posledica stresa i roditeljstva. Nije ni slutio da je njegova supruga vodila tajni život iza njegovih leđa.

Njegova sadašnja žena, koju je nazvao S, jednog dana mu je pokazala dokaze – fotografije i poruke koje su razotkrile neverstvo. Kada je suočio suprugu, ona nije ni pokušala da negira. Napustila je njega i dete istog trenutka.

Prevara u braku/ilustracija Foto: Rob Wilkinson / Alamy / Profimedia

Novi početak i nova ljubav

Posle razvoda, bivša supruga se odselila sa ljubavnikom i prestala da plaća alimentaciju. Muškarac je ostao sam da brine o ćerki. U pomoć mu je pritekla upravo S, ćerka čoveka s kojim ga je supruga varala.

Ona je u to vreme bila na fakultetu, ali je pomagalo svojoj majci koja je bolovala od raka, pa je prihvatila i da pazi njegovo dete. Vremenom su postali bliski, a kada je diplomirala, njihovo prijateljstvo je preraslo u ljubav.

Brak koji je šokirao sve

Njihova romansa ubrzo je procvetala, već šest meseci kasnije zaprosio je S, a venčanje je održano uz podršku njenih bližnjih. Njena majka, čije se zdravstveno stanje pogoršavalo, želela je da prisustvuje venčanju, dok njen otac nije bio pozvan.

Ipak, tokom medenog meseca stigle su glasine,bivša supruga i njen ljubavnik razglasili su po komšiluku priču da je “ludo” i “osvetnički” to što se oženio mlađom ženom, i to baš ćerkom svog rivala.

Muž je priznao da se, uprkos sreći, pita da li je doneo ispravnu odluku. “Volim S, ali volim i svoju ćerku. Ponekad se pitam kakav primer dajem”, napisao je.

(Kurir.rs/Mirror)