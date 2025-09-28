Slušaj vest

Zimnica od paprike somborke će biti idealna ukoliko budete hteli da pravite papriku u pavlaci, ili kao prilog.

Sastojci:

5 kg paprike somborke
300 ml ulja
300 ml alkoholnog sirćeta
300 g soli
300 g šećera
pola kesice vinobrana
pola kesice konzervansa
beli luk, peršun i biber u zrnu, po ukusu

Tegle sa spremljenom zimnicom
Zimnica Foto: Shutterstock

Priprema:
Za zimnicu prvo sve sastojke ubacite u lonac, promešajte i pustite da se šećer i so otope. U međuvremenu paprike očistite i operite, pa ih stavite na kuhinjsku krpu. Svaku papriku provucite kroz tečnost i ubacujte u drugu šerpu. Preostalu tečnost prelijte preko paprika i ostavite da odstoji 24 sata. Povremeno promešajte.

Naseckajte beli luk i peršun. Paprike ređajte u teglu tako što ćete da stavite po dva reda, pa onda peršun, beli luk i biber u zrnu, dok ne napunite teglu. Paprike dobro pritisnite. U svaku teglu dolijte tečnost koju ste napravili po potrebi i stavite plastičnu rešetkicu na vrh, pa zatvorite.

(Kurir.rs/Informer)

