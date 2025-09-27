Baka je putovala 6 sati da bi videla svog prvog unuka: Sin joj rekao da drami i poslao je da kući
Ali u jednoj porodici iz Tenesija, umesto slavlja stigla je napetost.
U rubrici "Draga Ebi" osvanulo je pismo bake koja je vozila šest sati da bi pomogla nakon porođaja, da bi je ubrzo sin zamolio da se vrati kući.
- Bila sam presrećna zbog rođenja svog prvog unučeta. Ali kada sam sinu rekla da mi je žao što moram da odem, rekao mi je da sam kraljica drame i da treba da idem, napisala je baka potpisana kao "Druga klasa u Tenesiju".
Kada su jedni dobrodošli, a drugi nisu
Najviše ju je povredilo to što su roditelji snaje imali drugačiji tretman - majka je ostala dve nedelje posle carskog reza, a otac je bio prisutan. Ona je, međutim, mogla da boravi u kući samo preko dana, dok je noći provodila u motelu, iako je putovala do tamo 6 sati.
- Poštovala sam sve što su tražili. Samo želim da znam da li sam pogrešila što sam podelila svoja osećanja ili je trebalo da ćutim, napisala je baka.
"Ovo nije takmičenje"
Na pismo je odgovorila kolumnistkinja Abigejl Van Buren, Draga Abi, podsećajući da je u ovom trenutku najvažnija dobrobit majke i deteta.
- Ovo nije takmičenje između vas i njenih roditelja. Ovo je novorođenče i majka koja se oporavlja od operacije. U tom trenutku joj je bila potrebna sopstvena majka, a ne svekrva, napisala je.
Abi je upozorila i na zamku koju mnoge bake upadnu, da situaciju posmatraju kao borbu za status.
- Ako to vidite kao takmičenje, mogli biste postati još manje dobrodošli.
Osetljiv period za celu porodicu
Kolumna "Draga Abi", koju je započela Polin Filips pedesetih, a danas vodi njena ćerka Džin Filips, odavno je poznata po direktnim savetima bez uvijanja.
A ovo pismo nas podseća na nešto važno, period posle porođaja traži strpljenje i razumevanje. Ponekad je ljubav baš to: znati da se povučete i pružite prostor kada je najpotrebniji.
(Kurir.r/Ona.rs)
