Ali u jednoj porodici iz Tenesija, umesto slavlja stigla je napetost.

U rubrici "Draga Ebi" osvanulo je pismo bake koja je vozila šest sati da bi pomogla nakon porođaja, da bi je ubrzo sin zamolio da se vrati kući.

- Bila sam presrećna zbog rođenja svog prvog unučeta. Ali kada sam sinu rekla da mi je žao što moram da odem, rekao mi je da sam kraljica drame i da treba da idem, napisala je baka potpisana kao "Druga klasa u Tenesiju".

Kada su jedni dobrodošli, a drugi nisu

Najviše ju je povredilo to što su roditelji snaje imali drugačiji tretman - majka je ostala dve nedelje posle carskog reza, a otac je bio prisutan. Ona je, međutim, mogla da boravi u kući samo preko dana, dok je noći provodila u motelu, iako je putovala do tamo 6 sati.

- Poštovala sam sve što su tražili. Samo želim da znam da li sam pogrešila što sam podelila svoja osećanja ili je trebalo da ćutim, napisala je baka.

Baka i unuče Foto: David Gee 4 / Alamy / Profimedia

"Ovo nije takmičenje"

Na pismo je odgovorila kolumnistkinja Abigejl Van Buren, Draga Abi, podsećajući da je u ovom trenutku najvažnija dobrobit majke i deteta.

- Ovo nije takmičenje između vas i njenih roditelja. Ovo je novorođenče i majka koja se oporavlja od operacije. U tom trenutku joj je bila potrebna sopstvena majka, a ne svekrva, napisala je.

Abi je upozorila i na zamku koju mnoge bake upadnu, da situaciju posmatraju kao borbu za status.

- Ako to vidite kao takmičenje, mogli biste postati još manje dobrodošli.

Osetljiv period za celu porodicu

Kolumna "Draga Abi", koju je započela Polin Filips pedesetih, a danas vodi njena ćerka Džin Filips, odavno je poznata po direktnim savetima bez uvijanja.

A ovo pismo nas podseća na nešto važno, period posle porođaja traži strpljenje i razumevanje. Ponekad je ljubav baš to: znati da se povučete i pružite prostor kada je najpotrebniji.

