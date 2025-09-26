U svetu u kojem buka i gužva pokušavaju da progutaju mir i strpljenje, ona bira tišinu. Dok oko nje vlada gungula, ljudi jure da budu prvi, da budu primećeni i glasni, ona uči da ćutanje može biti najjača odbrana, a strpljenje najveća snaga.

„Trofej“ je priča o umetnosti, ponosu, ali i granicama koje svako od nas nosi u sebi. O tome koliko je teško opstati u svetu u kojem svi žele da budu u centru pažnje, i koliko hrabrosti treba da se povučeš – a da pritom ne izgubiš sebe.