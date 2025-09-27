Slušaj vest

Prema rečima nutricionistkinje Lize Ričards, najzdravija opcija kada je kafa u pitanju jeste – obična crna kafa, bez dodataka poput mleka i šećera. Takav napitak ne sadrži nepotrebne kalorije, pa je pogodniji za one koji žele da regulišu telesnu težinu.

Dodavanje cimeta – mala promena, veliki efekat

Ričards preporučuje i jednostavan trik koji može dodatno pomoći u sagorevanju masti – dodavanje cimeta u kafu, jednom dnevno. Na osnovu sopstvenog iskustva, primetila je značajne promene kada je ovu naviku uvela u svoju rutinu.

Šoljica kafe i na tacnici štapić cimet i karamela
Cimet u kafi može uticati na gubitak kilograma Foto: Shutterstock

Lični primer – šest kilograma manje za dva meseca

- Svako jutro sam u svoju kafu dodavala jednu kašičicu cimeta, kaže Ričards. Nakon dva meseca ove navike, uspela je da izgubi šest kilograma, ali i da smanji uporne masne naslage na stomaku koje je imala godinama.

Kako cimet utiče na telo?

Nutricionistkinja objašnjava da cimet može da pokrene proces termogeneze – prirodnog zagrevanja tela koje pomaže u sagorevanju kalorija.

- Cimet podstiče termogenezu u telu i tako dovodi do topljenja masnih naslaga, navodi Ričards

Takođe ističe da je ova metoda prirodnija i bezbednija u poređenju sa mnogim suplementima koji obećavaju isti efekat.

- To je proces zagrevanja tela i on može da dovede do toga da sagorevamo više kalorija. Osim toga, cimet je prirodna opcija za podsticanje termogeneze i svakako je bolji izbor od raznih suplemenata koji mogu da učine isto, dodaje ona.

Bez truda nema rezultata

Ipak, Ričards upozorava da se ne treba oslanjati samo na ovaj napitak. Da bi rezultati bili vidljivi i održivi, neophodno je obratiti pažnju na ishranu i uvesti redovnu fizičku aktivnost.

- Ovo nije čarobni napitak, ističe ona, naglašavajući da bez celokupne promene životnih navika nema ni pravih rezultata.

