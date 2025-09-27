Slušaj vest

Američka glumica i pevačica Ejža Piket Kecman pre pet godina odlučila je da ostavi sve iza sebe i započne novi život – u Srbiji. Upoznala je Ivana, zaljubila se, udala, i ovde rodila sina. Iako su promene bile velike, kaže da ne bi menjala Srbiju za Ameriku.

Od vegeterijanke do ljubiteljke ćevapa

Kada je prvi put stigla, Ejža je imala drugačije prehrambene navike.

- Jela sam mnogo ćevapa kad sam prvi put došla u Srbiju. A hoćete da čujete nešto smešno? Bila sam vegetarijanka tada, ispričala je kroz smeh.

Pre toga je bila i veganka i pesketerijanka, ali priznaje da se srpskom mesu jednostavno nije mogla odupreti.

- Meso je ovde stvarno dobro i nisam mogla da odolim, dodaje iskreno.

Kulturološki šok i uske ulice

Preseljenje iz Amerike na Balkan nije bilo bez izazova.

- U Americi je sve ogromno – stanovi, putevi, čak i parking mesta. Kada sam počela da vozim ovde, osećala sam se kao da sam u kutiji, rekla je za YouTube kanal Attic Life.

Ipak, brzo je pronašla ono što joj ovde prija: čistiju hranu, bolji vazduh i mir prirode, naročito kada ode na Frušku goru.

Ljudi su srce Srbije

Najveći utisak ostavili su ljudi.

- Moji prijatelji žive na selu i tamo svi pomažu jedni drugima – donesu voće, deca se zajedno igraju… Nisam ni znala sve, a već su mi prilazili i nudili pomoć, kaže Ejža i dodaje da zajedništvo koje ovde oseća želi i za svog sina.

- Taj osećaj pripadnosti je neprocenjiv. U Americi u velikim gradovima, često ne vidiš komšiju danima. Ovde ljudi žele da znaju odakle si, ko si – to mi je prelepo.

Administracija i jezik – večni izazovi

Najveće prepreke bile su, očekivano, birokratija i jezik.

- Ako treba da središ neki papir ili odeš kod lekara, to može da potraje. Moraš biti jako strpljiv, objašnjava i dodaje da joj je trebalo tri godine da nauči da se ne nervira zbog toga.

Srpski jezik joj i dalje pravi probleme, posebno padeži.

- Pokušala sam da učim, ali sam se frustrirala sa padežima. Sad uglavnom učim kroz razgovor sa svekrom i tastom – oni ne govore engleski, pa koristimo Google Translate.

Najveći učitelj – njen sin

Ejža dodaje da je mnogo naučila i od svog sina.

- Uči jezik zajedno sa mnom. Govori mi kratke, jednostavne rečenice – kao da sam dete. I tako mi to baš pomaže.

Porođaj – najemotivniji trenutak

Za porođaj je izabrala privatnu kliniku – prvenstveno jer nije bila sigurna u jezik, a želela je da muž bude prisutan.

- Nisam znala dovoljno srpskog da bih se osećala sigurno. Bilo mi je jako važno da Ivan bude uz mene, rekla je i pride pohvalila lekare.

- Svi su bili ljubazni i profesionalni. I ogromna je razlika u ceni. U Americi porođaj bez osiguranja može da košta i do 30.000 dolara. Ovde je sve bilo između 5.000 i 6.000 evra.

Promenjena perspektiva o Americi

Vremenom, počela je drugačije da gleda i na zemlju iz koje dolazi.

- U Americi ti stalno govore da je to najbolja zemlja na svetu. A onda odeš u Evropu i shvatiš da kvalitet života može da izgleda potpuno drugačije, kaže i ističe i razliku u životnim prioritetima.

- U Americi svi jure, rade previše i stalno žele više. Ovde ljudi više cene porodicu i zajednicu. To me je promenilo.

Srpska kuhinja i veština domaćinstva

Veliki deo te promene došao je i iz – kuhinje.

- Moja svekrva je najbolja kuvarica koju sam ikada upoznala. Njena sarma i supa su savršene. A somun sa ćevapima i kajmakom – to je najbolja kombinacija na svetu, kaže i dodaje da je u Americi bila navikla na gotovu i prerađenu hranu.

- Ovde svi kuvaju od nule. Naučila sam da to nije teško. Sama spremam pečenje i palačinke. Uživam u tome.

Novi život, nova Ejža

Pet godina kasnije, kaže da joj je Srbija donela mir i novu verziju sebe.

- Promenila sam se – i to na bolje. Moja porodica kaže da sam druga osoba. I jesam, ali sam sada okružena ljudima koje volim i mogu da uživam u svakom danu.

