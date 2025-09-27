Slušaj vest

Pravoslavni vernici u Srbiji obeležavaju Krstovdan dva puta godišnje – u januaru i septembru. Jesenji Krstovdan se praznuje 27. septembra i nosi poseban duhovni značaj, dok se zimski, 18. januara, vezuje za događaj Hristovog krštenja u reci Jordan i za prve hrišćanske pokrete.

Tradicionalno, ovaj dan je u narodu bio poznat po strogom postu. Ishrana se svodila na hleb i vodu, uz dozvolu da se jede grožđe, dok su druge vrste voća bile izbegavane. Narodna mudrost sažeta je u izreci: "Ko se krstom krsti, taj Krstovdan posti", što jasno ukazuje na važnost duhovne i telesne discipline na ovaj praznik.

Ilustracija Hristovog krštenja - Krstovdan Foto: Profimedia

U pojedinim krajevima, Krstovdan je bio obeležen i vašarima, okupljanjima i raznim običajima koji su nosili simboliku zaštite, obnove i vere. Praznik je bio prožet verovanjem da molitva ima posebnu moć u borbi protiv zla, pa su se često izgovarale reči koje se smatraju duhovnim štitom.

Molitva za Krstovdan

"Slava Gospode, Krstu Tvome Časnome!

Foto: Profimedia

Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od Lica Njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika.

O! prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek. Amin."

Ova molitva se i danas sa poštovanjem izgovara na Krstovdan, kao izraz čvrste vere i molbe za zaštitu i blagodat.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

Video: Pravi vernici na Krstovdan jedu samo dve stvari