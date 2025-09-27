Slušaj vest

Pet meseci pre tragične pogibije, Grejs Keli holivudska diva i kasnije princeza Monaka otvorila je dušu u intervjuu za PEOPLE. Govorila je o životu, karijeri i ličnim izazovima, naglašavajući da nema za čim da žali, uprkos napadima medija i spekulacijama o njenom povratku na filmsko platno.

Princeza Grejs je odlučno odbacila ideju da joj život bez glume nije ispunjen:

"Uživala sam i bila ponosna na svoj rad kao glumica, ali zabavlja me pretpostavka da je moj život posle toga bio manje vredan. To sigurno nije slučaj. Naprotiv. Kao žena, odluka da se posvetim porodici bila je laka i ostala je laka. Poslednjih 26 godina više sam bila producent u umetničkim i kulturnim poljima nego bilo šta drugo. Ali mediji za to jednostavno nisu zainteresovani.“

Od glumice do princeze

Rođena 1929. u porodici imućnog industrijalca i bivšeg modela, Grejs Keli je postala simbol glamura ranih pedesetih. Karijeru je krunisala Oskarom za ulogu u filmu The Country Girl, a zatim se povukla iz Holivuda u 26. godini, kada se 1956. udala za princa Renijea III. Zajedno su dobili troje dece: princezu Karolinu, princa Alberta i princezu Stefani.

Fatalni septembar 1982.

Dana 13. septembra 1982. godine, dok se vraćala kući, Grejs je doživela moždani udar za volanom i sletela automobilom niz padinu u blizini Monaka. Sa njom je bila ćerka Stefani, koja o tragediji godinama nije želela da govori. Sutradan, Grejs Keli je preminula u 52. godini.

Odnos sa medijima i pogled na život

Iako je često bila u sukobu sa medijima, princeza je u intervjuu jasno istakla da joj smeta zloupotreba njenog imena i biografije:

"Sve što imate jeste vaše ime i vaša reputacija. Kada ljudi pokušavaju to da vam oduzmu, prirodno je da pružite otpor.“

Na pitanje o bajci koja se često vezivala za njen život, rekla je:

"Sigurno ne mislim o svom životu kao o bajci. Sebe vidim kao savremenu ženu koja se suočila sa mnogim problemima, baš kao i druge žene danas. Još uvek se borim — pokušavam da se izborim.“

Nije stigla do uloge bake

U trenutku smrti, Grejs nije imala unučiće, ali je otkrila da se toj ulozi radovala:

„Biti baka bilo bi uzbudljivo iskustvo.“

Kasnije, njena deca podarila su čak 11 unučadi, koja nikada nisu upoznala svoju slavnu baku, ali je s ljubavlju zovu „Mémé des anges“ — „Baka anđela“.