Nekada se govorilo da iza svakog uspešnog muškarca stoji dobra, hrabra i vredna žena. Ali i da iza svake uspešne žene stoji muškarac koji joj je podrška i oslonac.

Danas se sve češće govori da žena u 2025. stoji sama – dovoljna sama sebi. Kako izgleda takav lajfstajl i da li smo izgubili tradicionalne vrednosti zbog pojedinih verovanja bila je tema za goste Kurir televizije u emisiji "Puls Srbije".

Žene koje su uživo u emisiji diskutovale o ovoj temi bile su voditeljka Ruška Jakić, Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame, dr Milena Milanović, psihijatar i Marijana Rakočević, influenserka.

Jakić je iznela stav o ovoj temi:

- Šta znači da su žene odlučile da budu same? To mi nije jasno. Ako nema ljubavi, sigurno da neće, pa jedina stvar koja vezuje ljude je ljubav. Ako je neko odlučio da bude sam, a nije usamljena, to je opet njen izbor i nemam ništa protiv toga. Međutim, ako nije doživela ljubav i tu strast, ako nije stala na ludi kamen, onda je to problem. Inače, po meni ništa nije problem, svako rukovodi kako hoće i niko nema pravo da kritikuje bilo koga jer je sam ili ostavljen. Svako ima pravo da rukovodi, a meni je dugo trebalo da shvatim da mojim životom ne rukovodi niko osim mene i zato je meni dat i ne dozvoljavam da mi se iko meša u život.

Ružičić je pričala o trendu toga da žene ne žele brak:

- Mislim da jeste, idemo ka tom smeru jer su žene uradile mnogo toga da se osnaže, iako su uvek bile snažne, ali su se izdigle i imamo mnogo više opcija neog pre. Međutim, ono što se nije promenilo jesu muškarci, više ne moramo da imamo dva prihoda, dva novčanika i dvoje. Uz brak ide žrtva, a žene ne žele to.

Milanović se nadovezala, pa istakla:

- To je po meni efekat klatna, odlazak iz krajnosti u krajnost. Dakle, lepo je što smo se razvili i da žene imaju slobodu, ali ljubav je kompleksan i širok pojam. Tu prepoznajemo svoje i tuđe potrebe i tu je neophodno razumevanje. Tu je potrebno da imamo svest o svemu tome, a neretko smo sebični. Kada naše potrebe nisu uslišene onda osećamo bol i odemo u drugu krajnost, a čovek svakako može da funkcioniše, ali sva ta zadovoljstva su lepa i zato nam i trebaju sve više i više. Ljubav je prisutnost.

Rakočević je pričala o ulogama:

- Novo doba i kompletan pokret modernih žena jeste krajnost i to dolazi i frustracije. Žena je razočarana, ali svojim uverenjima o muškarcima i odnosu, ali to je samo njena perspektiva, ali sve to izleči istrajnost. Zato ljubav nije od do, a kada prestane strast, putovanja i sve ostalo, te postane manje zanimljivo, u tim momentima će žena pomisliti za koga sam se ja udala ili bilo šta. To je to iskušenje i tada dolazi momenat kada pokazujemo da li volimo ili smo samo imali razmenu punjenja ega i narcisoidnih stvari. Život dvoje ljudi nije idealizovan kako nam se predstavlja.

