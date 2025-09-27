Slušaj vest

Megan Medov 24-godišnja pripravnica u nastavi iz južne Kalifornije, suočila se sa šokantnom dijagnozom rakom debelog creva trećeg stadijuma. Sve je počelo jednim, gotovo neprimetnim simptomom: imala je krv u stolici.

U razgovoru za Business Insider, otkrila je da je u početku pomislila da je reč o bezazlenom problemu – stresu, ishrani ili hemoroidima. Tek kada je svoje iskustvo podelila sa prijateljima, oni su je nagovorili da poseti lekara.

Krv u stolici – jedini simptom

Nakon niza testova i snimanja, lekari su primetili da joj je zadebljan zid creva, što se obično povezuje sa nedostatkom vlakana ili dehidracijom. Preporučena joj je kolonoskopija, koju je u poslednjem trenutku skoro otkazala jer je bila uverena da je potpuno zdrava.

Ipak, upravo taj pregled otkrio je tumor veličine oraha. Biopsija je potvrdila dijagnozu raka, a dalja ispitivanja pokazala su da se bolest proširila na limfne čvorove.

"Bilo je teško procesuirati tu vest,“ rekla je Megan.

"Krv u stolici je bio moj jedini simptom, i to u malim količinama, nikada je nisam videla u wc šolji ili na papiru.“

MEgan Medov Foto: Gofoundme

Borba za zdravlje i budućnost

Dijagnoza je iz korena promenila njen život. Od mlade žene koja je planirala budućnost, odjednom je morala da razmišlja o očuvanju plodnosti pre nego što započne hemioterapiju. Fertilitet tretman koštao bi oko 10.000 dolara, a nije pokriven osiguranjem.

"Nisam očekivala da ću u ovim godinama morati da razmišljam o tome,“ priznala je.

Njeni prijatelji pokrenuli su GoFundMe kampanju kako bi joj pomogli da pokrije troškove lečenja, budući da zbog bolesti više ne može da radi u školi.

Podrška porodice, prijatelja i ljubimca

Iako hemioterapija ostavlja teške posledice i fizički i psihički, Meagan je okružena porodicom, prijateljima, dečkom i novim ljubimcem – koker španijelom. "Da nemam njega, bilo bi dana kada ne bih ni izlazila iz kuće,“ rekla je.

Svoj put i iskustva redovno deli na TikToku, kako bi podstakla mlade da obrate pažnju na svoje zdravlje.

Apel mladima

"Da sam znala koliko mladih ljudi oboleva od raka debelog creva, mnogo ozbiljnije bih shvatila svoj simptom,“ kaže Meagan.

Prema podacima MD Anderson Cancer Center-a, upravo krv u stolici najčešći je simptom raka debelog creva kod osoba mlađih od 50 godina. Ostali simptomi uključuju bol u stomaku, promene u pražnjenju, nadutost, neobjašnjiv gubitak težine, povraćanje, umor i osećaj kratkog daha.

Megan danas poručuje svima: „Možda je neprijatno pričati o ovome, ali uvek je bolje proveriti.“