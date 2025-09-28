Da li ste znali?

Svadbeni običaji država na Balkanu imaju pojedine sličnosti. Kupovina mlade se gotovo svuda održala, ali i dolazak mladoženje na kućni prag devojačkog doma svoje buduće supruge kako bi je poveo sa sobom.

Međutim u Bugarskoj postoji i jedna posebna tradicija koja se odnosi na mladin veo koji nosi kada napušta roditeljski dom i odlazi u novi u kojem će živeti sa suprugom.

bugarsko venčanje Foto: Halyna Kubei / Alamy / Profimedia

U Bugarskoj mlada se prekrivala crvenim velom ispred ognjišta. Zatim bi obukla venčanicu i čekala da dođu mladoženja i njegov brat po nju. Oni su pokušavali da uđu u kuću, ali ih porodica mlade nije puštala dok ne daju poklon ili otkup.

Novčići za sreću

Kada bi otkup bio prihvaćen, mladoženjin brat ulazio je u kuću i donosio mladičine cipele pune novčića. Najpre bi joj obuo desnu cipelu, a potom i levu, čime se verovalo da donosi blagostanje i sreću u novi brak.

Put ka novom domu

Mlada je potom, sa crvenim velom na licu, napuštala roditeljsku kuću. Ako bi neko video njeno lice, verovalo se da će to doneti lošu sreću mladencima.

Zatim je počinjala svadbena povorka, koja je prolazila čitavim selom i završavala se u mladoženjinoj kući.