Slušaj vest

Svadbeni običaji država na Balkanu imaju pojedine sličnosti. Kupovina mlade se gotovo svuda održala, ali i dolazak mladoženje na kućni prag devojačkog doma svoje buduće supruge kako bi je poveo sa sobom.

Međutim u Bugarskoj postoji i jedna posebna tradicija koja se odnosi na mladin veo koji nosi kada napušta roditeljski dom i odlazi u novi u kojem će živeti sa suprugom. 

bugarsko venčanje
bugarsko venčanje Foto: Halyna Kubei / Alamy / Profimedia

U Bugarskoj mlada se prekrivala crvenim velom ispred ognjišta. Zatim bi obukla venčanicu i čekala da dođu mladoženja i njegov brat po nju. Oni su pokušavali da uđu u kuću, ali ih porodica mlade nije puštala dok ne daju poklon ili otkup.

Novčići za sreću

Kada bi otkup bio prihvaćen, mladoženjin brat ulazio je u kuću i donosio mladičine cipele pune novčića. Najpre bi joj obuo desnu cipelu, a potom i levu, čime se verovalo da donosi blagostanje i sreću u novi brak.

Put ka novom domu

Mlada je potom, sa crvenim velom na licu, napuštala roditeljsku kuću. Ako bi neko video njeno lice, verovalo se da će to doneti lošu sreću mladencima.

Zatim je počinjala svadbena povorka, koja je prolazila čitavim selom i završavala se u mladoženjinoj kući.

Ne propustiteŽenaSnimak sa svadbe u Nemačkoj šokirao ljude na Balkanu: "Mi ovako ni do radnje ne bismo otišli"
svadba u nemačkoj šokirala Balkance (1).jpg
Žena"Upali su nam na venčanje kako bi se slikali za maturu, sve su uništili": Mlada pobesnela zbog haosa, reakcija roditelja je dodatno iznervirala
profimedia-0316991740.jpg
ZanimljivostiMlađi muškarac obukao venčanicu za svadbu sa starijim partnerom i mreže su eksplodirale: Svi gledaju neobičnu kreaciju i koomentarišu jedno (FOTO)
muškarac u venčanici
ŽenaSkandal na svadbi: Gošća donela svoju hranu na veselje, mladoženjina majka je napala, mreže eksplodirale od komentara
Svadbena torta

Priča o mladdoženji koji je razotkrio mladu Izvor: Youtube/@theunfilteredbride