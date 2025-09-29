Slušaj vest

Džastin (33) i Hejli Braun-Vuds (32) iz Sjedinjenih Američkih Država radili su kao prosvetni radnici i živeli na ivici finansijskog kolapsa. Njihov dug od čak 205.000 evra stalno je lebdeo oko njihovih glava, u njihovim mislima i nepovoljno uticao na svakodnevnicu. Ipak, zahvaljujući odlučnosti, štednji i kreativnim metodama, uspeli su da za samo godinu i po dana otplate oko 121.800 evra.

Dug ovog bračnog para gomilao se zbog studentskih kredita, kreditnih kartica i takozvane "inflacije životnog stila", koja podrazumeva da sa povećanjem prihoda rastu potrebe i potrošnja. Situaciju je dodatno pogoršalo i to što je Džastin 2015. godine dobio 551.000 evra od porodične tužbe. Umesto da novac iskoriste da otplate dugovnja ili ulože u posao, potrošili su ga na nove automobile, kuću i luksuzna putovanja.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Justin Brown-Woods

"Uvek smo jurili sledeću najbolju stvar - od najnovijeg ajfona do potpuno novog automobila. Za tri i po godine imali smo dugovanje od 205.000 evra", ispričao je Džastin za "The Sun".

Prekretnica: mafini od 6 i po evra

Ozbiljnost situacije shvatili su kada Hejli nije mogla da plati mafine u prodavnici, jer na računu nisu imali ni 6,40 evra viška.

"Tada smo znali da moramo nešto da promenimo", prisetio se dalje ovaj mladić.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Justin Brown-Woods

Put izlaska iz dugova

Pandemija im je pomogla da uštede novac, jer nisu trošili novac na restorane i dostavu hrane, što im je donosilo dodatnih 638 evra mesečno. Džastin je prihvatio i drugi posao u baru i počeo je da zarađuje oko 2.320 evra mesečno.

Par je dodatno napravio i 9.280 evra prodajom nepotrebnih stvari preko Fejsbuka - od sportske opreme i kućnih aparata do dečjih stvari. Prodali su i automobil Toyota 4Runner za oko 30.160 evra, a umesto njega kupili polovni Suburban za 7.540 evra.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Justin Brown-Woods

Novi početak

Do juna 2021. godine uspeli su da otplate čak 121.800 evra, dok im je ostalo oko 82.360 evra studentskog duga.

"Stres koji smo osećali zbog dugova jednostavno je nestao. Naš brak je sada mnogo jači", kaže Džastin.

Par je potom napustio posao u prosveti i zajedno su započeli novu karijeru- kao ovlašćeni finansijski savetnici. Danas pomažu drugima da izađu iz dugova, žive umereno i troše novac samo na ono što im je zaista potrebno.

"Ljudi često ne shvataju da je najveći deo stresa koji osećaju zapravo finansijske prirode", zaključio je ovaj par.

(Kurir.rs/ Žena.rs)

