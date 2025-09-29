Najsočnije američke palačinke: Dodajte im ovaj sastojak i ukus će im biti za pamćenje
Američke palačinke poslednjih godina veoma su popularne i u Evropi. Jednostavno se prave, a mogu se kombinovati sa brojnim sastojcima kako slatkim, tako i slanim. Mi vam donosimo jednostavan recept za američke palačinke sa jogurtom.
Sastojci:
2 jaja
2 kašike šećera
1 kašičica vanil šećera
1 čaša od 250 ml jogurta
50 gr maslaca
praška za pecivo
1 čaša mekog brašna
Priprema:
Odvojiti belance od žumanca i umutiti belance sa jednom kašikom šećera. Drugu kašiku šećera staviti u 2 žumanca i izmutite. U umućena žumanca i šećer dodati vanil šećer i jogurt i otopljen maslac. Promešati i dodati pola kašičice praška za pecivo i brašno. Kada je sve zamućeno dodati u smesu belance.
Pre pečenja zagrejati nauljeni tiganj. Kada je palačinka pečena, možete staviti preko nje krem šlag, neko voće, a svakako proveren dodatak je javorov sirup.