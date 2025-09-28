Slušaj vest

Tokom hladnijih dana mnogi se okreću pojačanoj ishrani koja je bazirana na mesu. Bilo da se ono samo stalno priprema kao obrok ili se od njega nešto pravi. Međutim, prava gnjavaža je čekanje da se meso iz frižidera odledi, posebno ako želimo da pripremimo ručak na brzinu.

Jedna žena je podelila svoj omiljeni način odmrzavanja mesa koji možete isprobati dok pripremate obrok, piše Daily Express. Koristila je smrznuto mleveno meso za pripremu rolata od mlevenog mesa i krompira. Ono što je stvarno privuklo pažnju bio je način na koji je odmrzavala meso.

Kako brzo pripremiti obrok od smrznutog mesa Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Smrznuto meso nalazilo se u prozirnoj plastičnoj kesici a žena je uzela dva velika lonca i jedan je okrenula naopako na kuhinjski pult. Zatim je vrećicu smrznutog mesa stavila na dno lonca pre nego što je drugi stavila na meso, s dnom okrenutim prema dolje. Nastavila je pripremati obrok dok se meso odmrzavalo, a onda ga je veoma brzo i upotrebila.

Kako funkciše ovaj trik za odmrzavanje mesa? Metal delotvorno sprovodi toplotu, privlačeći toplotu iz vazduha i brzo odmrzavajući meso zahvaljujući izvrsnom kontaktu. Ova metoda koristi svojstva metala za prenos toplote da bi značajno ubrzala proces odmrzavanja. Gornji lonac možete napuniti i toplom ili vrućom vodom da biste dodatno ubrzali proces. Iako vreme odmrzavanja varira u zavisnosti o debljini i vrsti mesa, ova metoda može značajno smanjiti vreme.