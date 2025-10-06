Slušaj vest

Britanska influenserka i zvezda društvenih mreža, Niki Lili, javno je progovorila o šokantnom trendu na TikToku u kojem korisnici uređuju njen izgled i brišu deo njenog lica. Njena poruka je jasna – ovakvi postupci nisu kompliment, već bolno podsećanje na sve borbe koje je prošla da bi prihvatila sebe.

Devojka koja menja percepciju lepote

Niki Lili ima 21 godinu i živi sa retkim stanjem koje je deformisalo polovinu njenog lica. I pored toga, uspela je da izgradi milionsku publiku na Jutjubu, TikToku i Instagramu. Njeni sadržaji o lepoti i stilu života inspirišu milione, a njen rad na podizanju svesti o životu ljudi sa facijalnim razlikama doneo joj je prestižne nagrade EMMY i BAFTA. Nedavno je prošetala i crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Kanu, potvrđujući da je postala simbol snage i autentičnosti.

Niki Lili na Filmskom festivalu u Kanu Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Izmaklo je kontroli"

U nedavnom TikTok videu, Niki je upozorila na zabrinjavajući trend: nakon što je jedan njen video postao viralan, počeli su da joj šalju stotine izmenjenih fotografija na kojima je prikazana samo leva, "nepogođena" strana njenog lica. Neki su čak koristili aplikacije kako bi desnu stranu u potpunosti izbrisali i učinili lice simetričnim.

"Ljudi misle da mi čine uslugu kada kažu: ‘Oh, popravila sam ti lice’. Sve što su zapravo učinili je da ponovo pokrenu svaku borbu koju sam imala – prihvatanje svog izgleda, osećaj odbacivanja od strane društva, osećaj nedovoljnosti. Šta ste zapravo pomogli?", poručila je Niki.

Podrška i jasna poruka

Niki je naglasila da je važno da nastavi da govori u ime svih koji žive sa facijalnim razlikama:

"Ovo je pogrešno i ne želim da budete moj pratilac ako ćete odseći polovinu mog lica… Kada me brišete, vi kažete da me ne prihvatate."

Dodala je i snažnu poruku: "Moj ‘potencijal’ nema nikakve veze sa vašim ograničenim idejama o lepoti."

Njeni pratioci pružili su joj podršku, naglašavajući da su ovakve izmenjene fotografije dehumanizujuće i primer "odvratnog ableizma". Mnogi su iskoristili priliku da ukažu na širu opsesiju društvenih mreža kontrolom izgleda žena.



