Svaki koristan alat predstavlja primenu naučnih znanja i pokazatelj tehnološkog napretka. Od viljuške kojom jedemo, do naočara koje nosimo i olovke kojom pišemo – svi oni imaju osobine koje služe određenoj svrsi i čine te alate funkcionalnijim, korisnijim i bezbednijim. Takav predmet je i kišobran.

Većina ljudi poseduje bar jedan, naročito u zemljama gde je kiša česta vremenska pojava. Posmatrajući kišobran, lako se uočava korisnost žica ili drške. Međutim, ono što nije odmah jasno jeste čemu tačno služi metalni vrh na samom vrhu kišobrana.

Vrh kišobrana je njegova zaštita

Ne bi bilo preterano reći da je metalni vrh svojevrsni „štit“ ovog alata. On predstavlja neophodno strukturno pojačanje koje obezbeđuje da žice koje drže glavni deo kišobrana ostanu stabilno na svom mestu. Upravo taj vrh sprečava deformacije kišobrana kada je izložen jakom vetru ili čestoj upotrebi, jer povećava njegovu otpornost i čvrstinu.

Pored podrške konstrukciji, metalni vrh ima ključnu ulogu i u zaštiti platna. Zamislite koliki pritisak trpi površina kišobrana svaki put kada ga naglo i brzo otvorimo. Metalni vrh pomaže u raspodeli te sile ravnomerno po celoj površini, čime kišobran ostaje stabilan i efikasan u borbi protiv kiše. Tokom jakih padavina, kao što su one u Velikoj Britaniji, ovaj element postaje presudan za izdržljivost kišobrana.

Vrh kišobrana i te kako ima svoju svrhu Foto: Uroš Arsić/Mondo

Vrh vrha kao oslonac

Funkcionalnost metalnog vrha ne završava se samo na zaštiti kišobrana, već zadovoljava i jednu praktičnu potrebu, naročito kod većih kišobrana. Kada je potrebno, vrh omogućava da se kišobran postavi na tlo bez klizanja. Dok ga vlasnik drži sklopljenog, može poslužiti kao privremeni oslonac poput štapa. Kada se odlaže, ovaj vrh omogućava da kišobran ostane uspravan, kako bi voda mogla da iscuri.

Uprkos brojnim funkcijama, metalni vrh ima i estetski značaj. Taj deo kišobrana daje dašak elegancije i stila. Tokom godina, ovaj detalj je postao klasičan simbol kišobrana, zadržavajući svoje mesto u dizajnu uprkos različitim trendovima. Upravo ta kombinacija funkcionalnosti i stila održava kišobran savremenim i estetski privlačnim u raznim prilikama.

Na šta treba obratiti pažnju

Uprkos prednostima, metalni vrh zahteva pažljivost, naročito na mestima gde se okuplja mnogo ljudi. Zbog svog konusnog oblika, može predstavljati potencijalnu opasnost za slučajne povrede. Zbog toga treba pažljivo rukovati kišobranom u skučenim prostorima, kako bi se izbegle nezgode.

U gradovima poput Tokija, na stanicama metroa postoje upozorenja koja podsećaju putnike da budu oprezni prilikom rukovanja dodacima poput kišobrana.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Ovakvi kišobrani mogu biti opasni po život: