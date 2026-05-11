Koliko puta ste zaboravili da izvadite meso iz zamrzivača na vreme i onda vas uhvatila panika pred kuvanje? Tada obično počinje stresno traženje brzih rešenja da bi obrok bio spreman na vreme, što često znači kompromis u receptu ili kvalitetu hrane.

Srećom, postoje trikovi koji mogu ovaj proces znatno ubrzati i olakšati. Većina ljudi zna da meso treba izvaditi iz zamrzivača noć ranije ili barem nekoliko sati pre nego što ga planirate upotrebiti, i ostaviti ga da se lagano odmrzava. Takođe, može se staviti u činiju s vodom ili u mikrotalasnu rernu na opciju odmrzavanja.

Međutim, jedna žena podelila je trik za brzo odmrzavanje mesa koji ne troši dodatnu energiju i koji možete koristiti dok spremate obrok.

U videu je koristila smrznuto mleveno mesokoje je stavila u providnu kesu, a zatim između dva velika metalna lonca - jedan okrenut naopako na pult, a drugi postavljen preko mesa. Dok je nastavljala da kuva, meso se brzo odmrzavalo zahvaljujući provodljivosti metala. Za još brži efekat, gornji lonac može se napuniti toplom ili vrućom vodom. Iako vreme zavisi od vrste i debljine mesa, ova metoda značajno skraćuje proces u poređenju s odmrzavanjem na vazduhu.

Metal privlači i prenosi toplotu, pa meso dobija ravnomerno odmrzavanje, a uz ovaj trik mnogi su u komentarima izrazili oduševljenje.

Ipak, stručnjaci podsećaju da je najbezbednije meso odmrzavati u frižideru i obavezno ga iskoristiti u roku od 24 sata nakon što je potpuno odmrznuto, jer se tada ponaša kao sveže. Važno je uvek proveriti da li je sredina mesa potpuno odmrznuta, jer delimično odmrznuti komadi mogu ostati nedovoljno termički obrađeni i zadržati opasne bakterije.

VIDEO: Brzo odmrzavanje mesa: