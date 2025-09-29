Slušaj vest

Jedan muškarac je strahovao da će umreti, nakon što se predozirao vijagrom na svingerskoj žurci. On je mislio da mala plava pilula koju je uzeo ne deluje - pa je odlučio da uzme još.

On je pristao da podeli svoje iskustvo s britanskim medijima, kao i razloge zašto se odlučio za nesvakidašnju svingersku avanturu, zajedno sa suprugom.

Kako je sve počelo?

Sve je počelo kada je sa ženom, s kojom je u braku 18 godina, pogledao emisiju “Open House: The Great Sex Experiment” na Kanalu 4.

Nakon toga su Ben i Ejmi odlučili da upoznaju svet svingera - prvo na krstarenju za odrasle, a potom su se pridružili i klubu za odrasle. Međutim, prilikom prve posete, Ben je doživeo “kiks”, pa je odlučio da naredni put sa sobom ponese vijagru, prenosi LadBible.

Neviđena drama

Tokom božićne svingerske proslave 2023, uzeo je jednu tabletu, ali nije osetio nikakavu razliku. Na kraju je uzeo šest pilula i doživeo neviđenu dramu!

Foto: C3347 Jerzy Dabrowski / DPA / Profimedia

Kada je vijagra počela da deluje osetio je da mu srce ubrzano radi, zatim je počelo grčenje mišića, pa užasna glavobolja.

“Jezivo sam se osećao. Iskreno, mislio sam da ću umreti”, priznao je Ben.

Oprezno s plavim pilulama

Srećom, preživeo je, ali je proveo nekoliko sati u potpunoj panici, čekajući da se simptomi smire i pitajući se da li će ga predoziranje vijagrom koštati života. Danas, kako kaže, mnogo je oprezniji.

Prema podacima britanskog NHS-a (Nacionalna zdravstvena služba), tablete za erektilnu disfunkciju ne bi trebalo uzimati više od jednom dnevno, jer mogu izazvati izuzetno bolne erekcije, kao i probleme sa krvnim pritiskom i srcem.

Predoziranje ovim lekom može izazvati mučninu i vrtoglavicu, te se savetuje da se uvek pročita uputstvo.

(Kurir.rs/ Telegraf)

VIDEO: Prirodna zamena za Ozempik je na pomolu: