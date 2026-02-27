Slušaj vest

Sve je počelo iz naizgled "obične" dečje želje da bude prihvaćena. Anastasiji Golubevoj se činilo da nije dovoljno mršava da bi postala popularna u školi. Tada, kao tinejdžerka, napravila je prvi korak ka radikalnoj dijeti— odluci koja ju je danas dovela do ozbiljnih zdravstvenih problema i borbe sa poremećajem u ishrani.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Golubeva Foto: printscreen/youtube/greatsingers

Lekari širom sveta sve glasnije upozoravaju: broj mladih koji pate od poremećaja u ishrani iz godine u godinu dramatično raste. Pritisak savršeno obrađenih fotografija poznatih ličnosti na internetu tera mnoge devojke da uđu u opasnu trku za idealnom figurom, često birajući ekstremne dijete ili potpuni post.

"Bila sam savršena"

"Bila sam potpuno zdrava do šesnaeste godine", priča Anastasija. Do tada je bila mršava, ali ništa zabrinjavajuće. Sve se promenilo kada se sa roditeljima preselila u novi grad. U pokušaju da stekne popularnost među novim vršnjacima, odlučila je da mora da se baci na mršavljenje.

Anastasija Golubeva nekad Foto: printscreen/youtube/greatsingers

"Kad danas gledam te fotografije, shvatam da sam bila savršena. Žao mi je sebe jer sam umesto da uživam u mladosti, provela godine u stalnim odricanjima", iskrena je Anastasija.

Opasni obrasci ishrane i hospitalizacija

Njen način ishrane bio je ekstremno ograničen: pet breskvi i jedna kutijica svežeg sira činili su celodnevni obrok. "Tako se hranim i danas", priznaje.

Kilogrami su padali, ali osećaj da nije dovoljno mršava nije nestajao. Godinu dana ranije završila je u bolnici, gde je, uz pomoć lekara, uspela da dostigne 48 kilograma. Međutim, čim se vratila kući, sve se vratilo na staro. Ponovo je uverila sebe da je "predebela i u samo četiri meseca izgubila 19 kilograma.

"Lekari su uspeli da me fizički stabilizuju, ali psihički problem nije nestao", iskrena je.

Anastasija Golubeva nekad Foto: printscreen/youtube/greatsingers

Život sa 29 kilograma

Danas, sa samo 29 kilograma na visinu od 176 centimetara, Anastasija više ne može normalno da jede. Njen organizam je iscrpljen do granica izdržljivosti. Zbog gotovo potpunog nedostatka telesne mase, stalno joj je hladno. Nošenje dve dukserice odjednom postalo je svakodnevica, a topli napici, čak i obična vrela voda, neizostavni su saputnici.

Zdravlje joj je ozbiljno narušeno: menstrualni ciklus je izostao, koža se peruta od nedostatka vitamina, organi slabo funkcionišu, a ustajanje iz kreveta predstavlja pravi izazov.

"Trudim se da jedem sporo, jer mi je teško da žvaćem. Nemam mišiće. Ako se zagrcnem, mogu se ugušiti, jer mi je teško da iskašljem", priznaje.

Poglede i osude okoline teško podnosi

Na ulici susreće različite poglede i komentare. Neretko prolaznici pokazuju prstom, dobacuju, a bilo je i situacija kada su je pljuvali. "Znam samo da osoba koja to radi mora da ima ozbiljan problem u životu", kaže Anastasija.

Porodični odnosi su se takođe pogoršali. Njena majka, koja joj je u početku pokušavala pomoći, sada je daleko, a već pola godine Anastasija ne razgovara ni sa kim iz porodice. Ostala je potpuno sama.

Prijatelja nema, a ljubavnog života još manje. "Jednom sam se zaljubila, ali nisam smela da priznam. Ionako mislim da muškarci osećaju samo gađenje kad me pogledaju", zaključuje.

