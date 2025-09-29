peškiri će biti mekani uz jedan trik

Slušaj vest

Turski način pranjapeškira postao je popularan jer vraća mekoću i svežinu, a ne zahteva upotrebuomekšivača. Dovoljno je samo nekoliko kašika prirodnih sastojaka da vaši peškiri ponovo budu kao novi.

Zašto izbegavati omekšivač?

- Omekšivači se lepe za vlakna i smanjuju sposobnost upijanja.

- Vremenom peškiri postaju tvrdi i gube funkcionalnost.

- Prirodne metode čuvaju tkaninu i produžavaju njen vek.

Turski trik za meke i upijajuće peškire

Turski trik je jednostavan: nakon kupovine, peškire potopite u vodu na nekoliko sati (idealno i do 24h).

Dodajte sodu bikarbonu – ona osvežava tkaninu i oslobađa vlakna.

Prilikom svakog pranja ubacite 2–3 kašike sode direktno u bubanj.

Soda bikarbona Foto: Shutterstock

Prednosti sode bikarbone

- Soda bikarbona uklanja neprijatne mirise

- Uništava bakterije i mikrobe

- Povećava sposobnost upijanja

- Bezbedna je za kožu

Kako održavati peškire dugotrajnim

- Perite ih na temperaturi od 40–60°C

- Ne pretrpavajte mašinu

- Sušite ih na vazduhu kad god je moguće

- Povremeno operite samo sa sodom i toplom vodom

Turski način pranja peškira pokazuje da prirodna rešenja mogu biti i efikasna i bezbedna. Uz samo tri kašike sode bikarbone, vaši peškiri ostaju mekani, sveži i dugotrajni – bez hemikalija i nepotrebnih troškova, piše Krstarica.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Peškiri mekani i bez omekšivača