U Turskoj samo ovako peru peškire: Ne koristi se omekšivač, dovoljne su 3 kašike ovoga da bi bili mekani
Turski način pranjapeškira postao je popularan jer vraća mekoću i svežinu, a ne zahteva upotrebuomekšivača. Dovoljno je samo nekoliko kašika prirodnih sastojaka da vaši peškiri ponovo budu kao novi.
Zašto izbegavati omekšivač?
- Omekšivači se lepe za vlakna i smanjuju sposobnost upijanja.
- Vremenom peškiri postaju tvrdi i gube funkcionalnost.
- Prirodne metode čuvaju tkaninu i produžavaju njen vek.
Turski trik za meke i upijajuće peškire
Turski trik je jednostavan: nakon kupovine, peškire potopite u vodu na nekoliko sati (idealno i do 24h).
Dodajte sodu bikarbonu – ona osvežava tkaninu i oslobađa vlakna.
Prilikom svakog pranja ubacite 2–3 kašike sode direktno u bubanj.
Prednosti sode bikarbone
- Soda bikarbona uklanja neprijatne mirise
- Uništava bakterije i mikrobe
- Povećava sposobnost upijanja
- Bezbedna je za kožu
Kako održavati peškire dugotrajnim
- Perite ih na temperaturi od 40–60°C
- Ne pretrpavajte mašinu
- Sušite ih na vazduhu kad god je moguće
- Povremeno operite samo sa sodom i toplom vodom
Turski način pranja peškira pokazuje da prirodna rešenja mogu biti i efikasna i bezbedna. Uz samo tri kašike sode bikarbone, vaši peškiri ostaju mekani, sveži i dugotrajni – bez hemikalija i nepotrebnih troškova, piše Krstarica.
(Kurir.rs/Najžena)
