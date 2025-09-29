Slušaj vest

Turski način pranjapeškira postao je popularan jer vraća mekoću i svežinu, a ne zahteva upotrebuomekšivača. Dovoljno je samo nekoliko kašika prirodnih sastojaka da vaši peškiri ponovo budu kao novi.

Zašto izbegavati omekšivač?

- Omekšivači se lepe za vlakna i smanjuju sposobnost upijanja.

- Vremenom peškiri postaju tvrdi i gube funkcionalnost.

- Prirodne metode čuvaju tkaninu i produžavaju njen vek.

Turski trik za meke i upijajuće peškire

Turski trik je jednostavan: nakon kupovine, peškire potopite u vodu na nekoliko sati (idealno i do 24h).
Dodajte sodu bikarbonu – ona osvežava tkaninu i oslobađa vlakna.
Prilikom svakog pranja ubacite 2–3 kašike sode direktno u bubanj.

stockphotocloseupofbakingsodaonspoonagainstbackgroundofglassofwateronwoodentablebicarbonate172265564.jpg
Soda bikarbona Foto: Shutterstock

Prednosti sode bikarbone

- Soda bikarbona uklanja neprijatne mirise
- Uništava bakterije i mikrobe
- Povećava sposobnost upijanja
- Bezbedna je za kožu

Kako održavati peškire dugotrajnim

- Perite ih na temperaturi od 40–60°C
- Ne pretrpavajte mašinu
- Sušite ih na vazduhu kad god je moguće
- Povremeno operite samo sa sodom i toplom vodom

Turski način pranja peškira pokazuje da prirodna rešenja mogu biti i efikasna i bezbedna. Uz samo tri kašike sode bikarbone, vaši peškiri ostaju mekani, sveži i dugotrajni – bez hemikalija i nepotrebnih troškova, piše Krstarica.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustiteŽenaHotelski peškiri su uvek mekani kao novi: Stručnjak za pranje otkriva trikove koje možete da primenite kod kuće
peškiri
ŽenaOvaj trik za mekane peškire košta manje od 20 dinara: Prirodno rešenje koje će vas raspametiti
žena sa peškirom u rukama
ŽenaOvo je prava temperatura na kojoj treba da se peru peškiri: Stručnjak otkrio još 4 saveta pomoću kojih će uvek biti kao novi
peškiri
Ludi svet"Pretpostavljam da su Srbi izumitelji ovoga": Zbog skandaloznog prizora na plaži u Grčkoj naši turisti na stubu srama (VIDEO)
pefkohori.jpg

 VIDEO: Peškiri mekani i bez omekšivača

PEŠKIRI MOGU BITI MEKANI I BEZ OMEKŠIVAČA: Žena podelila VRHUNSKI TRIK za pranje! Stavila ih u kadu i uradila OVO! VIDEO Izvor: Amtv