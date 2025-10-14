Slušaj vest

Sir u ulju je jedna od onih zimnica koje uvek izazivaju oduševljenje jer je jednostavna, a vrlo raskošna na stolu. I sjajan je način da "spasite sir" koji nikako ne uspevate da potrošite i produžite mu rok čak na još nekoliko meseci!

Ovaj specijalitet potiče iz mediteranske kuhinje, gde se vekovima čuvao sir u maslinovom ulju ne samo da bi duže trajao već i da bi dobio dodatnu aromu.

Kombinacija kremaste fete, mirisnog začinskog bilja i kvalitetnog ulja pravi je mali delikates koji svako domaćinstvo može da pripremi bez mnogo truda. Tegla sira u ulju može biti savršena zimska zakuska, dodatak salatama ili poklon kome će se svako obradovati.

Feta sir Foto: Shutterstock

Sastojci:

feta sir (kocka ili koliko imate)

maslinovo ulje

malo bibera

začinsko bilje po ukusu (peršun, bosiljak, ruzmarin, origano…)

Priprema:

Sipajte začinsko bilje u jednu posudu po ukusu, pa preko sipajte maslinovo ulje, dobro promešajte i ostavite da odstoji kako bi začini pustili aromu. U međuvremenu isecite feta sir na kockice. Ako tečnost ne pokriva sir, slobodno dodajte još malo maslinovog ulja kako bi bilo iznad kockica.

