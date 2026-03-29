Slušaj vest

Mladi model Skajlar Mej (21) pokazuje da njeno bogatstvo ne dolazi samo od karijere u modelingu i stvaranja sadržaja za OnlyFans, već i od njene druge strasti – dnevnog trgovanja akcijama. Njena dnevna zarada iz te kombinacije ponekad doseže vrtoglavih 800.000 funti (više od 100.000.000 dinara).

Buđenje u pet ujutru i berzanski dnevni ritual

Skajlar započinje dan u 5 ujutru, pregledajući grafikone i prateći tržište akcija. Kaže da ponekad provede i po pet sati ujutru analizirajući i planirajući prodaju akcija.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove Skajlar Mej:

1/10 Vidi galeriju Skajlar Mej je zvezda OnlyFansa a zarađuje i na berzi Foto: printscreen/instagram/officialskylarmaexo

“Tokom dana morate stalno pratiti berzu jer akcije mogu da padnu u trenutku,” objašnjava Skajlar. “Studiram tržište između rada na OnlyFans-u i slobodnog vremena. Gotovo je kao zavisnost – posvećujem tome 20 do 30 sati nedeljno.”

Inspiracija iz porodice

Skajlar kaže da joj je inspiracija za berzu bio deda. Kada je počela da zarađuje ozbiljan novac na OnlyFans-u i suočila se sa visokim porezom, obratila se njemu za savet.

“Moj deda se bavi dnevnim trgovanjem 20 godina i uveo me je u to. Nisam odrasla u bogatoj porodici, pa kada sam uvidela kako mogu da udvostručim svoju prvu investiciju, postala sam strastvena u trgovanju,” kaže Skajlar.

Ogromni dobitci i rizici

Foto: printscreen/instagram/officialskylarmaexo

“Jednom sam uložila 75.000 funti i taj dan zaradila 890.000 funti – bilo je ludo,” priznaje. Ipak, naglašava da uvek ulaže samo ono što je spremna da izgubi, jer pored velikih dobitaka, bilo je i velikih gubitaka.

Predrasude zbog izgleda

I pored finansijskog uspeha, Skajlar priznaje da ljudi često potcenjuju njeno znanje zbog njenog izgleda i karijere na OnlyFans-u.

“Većina misli da sam samo ‘glupa devojka’, ali oni vide možda samo 25% mog života. Online prikazujem samo ono što želim da pokažem, tako da ih šokira kada vide da radim dva posla,” objašnjava.

VIP fanovi uče od nje o berzi

Foto: printscreen/instagram/officialskylarmaexo

Neki od njenih najodanijih pretplatnika na OnlyFans-u imaju priliku da s njom diskutuju o trgovanju i ulaganju. Skajlar opisuje komunikaciju sa jednim muškarcem iz hedge fond kompanije gde razmenjuju mišljenja o akcijama i potencijalnim dobitcima.

“To je zabavno, jer se povezujem sa fanovima na drugačiji način, izvan industrije za odrasle,” kaže Skajlar. Dodaje da ima 5-8 VIP fanova sa kojima deli finansijske savete i diskutuju o berzi.

Saveti drugim kreatorkama

Foto: printscreen/instagram/officialskylarmaexo

Skajlar savetuje druge kreatorke da ne drže novac samo u banci, već da investiraju i tako dodatno uvećaju svoj kapital.

“Čak i ako ne želite da se bavite dnevnim trgovanjem, možete staviti 5-10% novca u dividende ili indeksne fondove. Važno je da novac ne stoji i da učite kako da ga uvećate,” poručuje ona.

