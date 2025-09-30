Slušaj vest

Kada je imala samo pet godina, život male Saše Božović zauvek je promenila slika Uroša Predića „Kosovka devojka”. Na rođendanu starije sestre Ružice, među poklonima i svečanom raspoloženju, jedan ćilim okačen na zid nosio je sliku hrabre devojke sa Kosova. Tog trenutka, Saša je pronašla svoj uzor – simbol hrabrosti, humanosti i dobrote – koji će je pratiti kroz ceo život.

Foto: Youtube Printscreen/RTS Trezor

Kako je rasla, Saša je sve više upijala priče o Kosovki devojci i njenoj borbi. Prvo je zavolela književnost, ali je ljubav prema idealima hrabrosti i žrtve prevladala – upisala je Medicinski fakultet u Beogradu, gde je diplomirala 1937. godine. Sanjala je da doktorira o Kosovki devojci, ali rat je preokrenuo sve njene planove.

6. aprila 1941. godine doživela je bombardovanje Beograda. Sa suprugom, dr Borislavom Božovićem, beži u Podgoricu, ali sudbina ih razdvaja: Borislav odlazi u partizane, a Sašu, trudnu, hapse italijanske snage i odvode u logor „Kavaja” u Albaniji. Tamo, u jezivim uslovima, rodila je ćerku Dolores, kojoj je dala ime po španskoj revolucionarki Dolores Ibaruri – „La Pasionariji”.

Pakao logora, gde su letve bile tvrde, prostor mali, a glad i hladnoća neumoljivi, Saša je opisala sa jezivim realizmom: žvakala je koru suvog hleba kako bi imala mleka za bebu, sušila pelene toplinom svog tela, ali i dalje čuvala dostojanstvo i nadu.

Foto: Printscreen

Krajem 1941. godine, partizani su je oslobodili u razmeni za italijanske oficire. Sa bebom u naručju, Saša se uključuje u Narodnooslobodilački pokret i formira prve seoske partizanske bolnice u Crnoj Gori. Negovala je ranjenike, spašavala živote, ali tragedija je udarila opet – njena mala Dolores je umrla 7. marta 1943. godine tokom Bitke na Neretvi, od posledica hladnoće, iscrpljenosti i gladi.

Septembra 1943. godine, Saša je jedina preživela četničku zasedu kod sela Jabuka na putu od Pljevalja ka Prijepolju, kada su poginuli mladi borci Boško Buha i Radan. I pored svega, hrabrost i humanost nisu je napustile. Nakon rata, kao pukovnik JNA i delegat Crvenog krsta, posvetila se deci bez roditelja, ratnoj siročadi, organizovanju narodnih kuhinja i pružanju pomoći najugroženijima.

Foto: Youtube Printscreen/RTS Trezor

Kasnije je radila na Vojnomedicinskoj akademiji kao načelnik Grudnog odeljenja i zamenik načelnika, a po penzionisanju nastavila da inspiriše mlade pričama o svojim ratnim iskustvima. Upravo te priče podstakle su je da piše. Njena knjiga„Tebi, moja Dolores” postala je najčitanija knjiga u Jugoslaviji 1980. godine, dok su usledile i druge – „Sve naše Dolores”, „Ratne ljubavi”, „Kosovka devojka”, „Priatelji” i „Moralne iskri”.

Iako su neki tvrdili da je knjiga „Tebi, moja Dolores” komunistička propaganda, čitaoci su osetili potresnu priču majke i heroine, koja odražava stradanje čitavog naroda u Drugom svetskom ratu. Saša Božović, poput svoje Kosovke devojke, nije tražila priznanje – ona je živela, borila se i davala snagu drugima.

Saša Božović je preminula 1995. godine u Beogradu, a sahranjena je u selu Lisović kod Barajeva. Njeno ime i delo nastavljaju da inspirišu: 2006. godine u Beogradu osnovano je Društvo „Dr Saša Božović”, koje čuva sećanje na njen život, humanost i književni opus.

Foto: Youtube Printscreen/RTS Trezor

Kako je sama rekla pred kraj života:

„Ovu knjigu nisam namenila istoričarima. Ova knjiga je namenjena samo onom običnom, poštenom, plemenitom i osećajnom čitaocu.”

Bonus video: Završio u logoru kao dete, a spasila ga ljubavnica oficira