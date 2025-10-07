Veš mašina može da vam uveća račun za struju

Pranje veša na 40 °C decenijama se smatralo najboljim kompromisom između čistoće i očuvanja tkanina. Međutim, nova istraživanja i saveti stručnjaka pokazuju da je ta navika zastarela i da može biti skupa, štetna za garderobu i opasna za životnu sredinu.

Većina ljudi veš rutinski pere na 40 °C, verujući da će tako najbolje ukloniti mrlje i bakterije. Stručnjaci iz industrije kućnih aparata i vodoinstalateri naglašavaju da to često nije tačno i da pranje veša na pomenutoj temperaturi zapravo troši više energije nego što je potrebno, dok pri tom oštećuje materijale.

Ušteda energije na nižim temperaturama

Najviše struje veš mašina tokom pranja troši se na zagrevanje vode. Prelazak sa 40 °C na 30 °C ili čak 20 °C može smanjiti potrošnju energije i do 40%. To znači značajno manje račune za struju, prenosi "essanews".

U vremenu kada je zaštita životne sredine sve važnija, stručnjaci poručuju da je svaka ušteda energije i te kako dragocena.

Zašto odeća duže traje kada se pere na 30 °C

Osim što štedi novac, pranje na nižim temperaturama čuva i samu odeću. Visoka temperatura može uzrokovati brže habanje i pucanje vlakana, a naročito loše deluje na osetljive materijale poput vune, svile i sintetike. Na 30 °C odeća zadržava:

- boju - duže ostaje intenzivna i živa,

- elastičnost - materijal se manje rasteže i ne gubi oblik,

- teksturu - tkanina ostaje prijatna na dodir i ne oštećuje se brzo.

Duža trajnost odeće znači manje troškova, ali i manje tekstilnog otpada, što opet pozitivno utiče na životnu sredinu.

Razbijanje mita o prljavom vešu na 30 stepeni

Jedan od najčešćih argumenata protiv pranja na nižim temperaturama jeste da se mrlje i bakterije ne mogu ukloniti na 30 °C. Stručnjaci tvrde da je to mit. Savremene mašine za veš imaju eko-programe i napredne tehnologije koje optimizuju pranje čak i na nižim temperaturama.

Dodatno, mnogi modeli nude prilagođene programe koji uz minimalnu potrošnju struje i vode skraćuju ciklus, a istovremeno obezbeđuju odlične rezultate.

Kada koristiti višu temperaturu?

Iako je 30 °C dovoljno za svakodnevno pranje, postoje situacije u kojima je viša temperatura ipak preporučljiva, kao što su peškiri, posteljina ili garderoba bolesnih osoba.

U tim slučajevima više temperature mogu pomoći da se unište bakterije i mikroorganizmi, ali za redovno pranje u domaćinstvu - nema potrebe.

