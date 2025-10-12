Slušaj vest

Influenserka Leksi Rid ponovo je privukla pažnju pratilaca na Instagramu objavivši video u kojem sa ponosom nosi plavi jednodelni kupaći kostim — samo nekoliko meseci nakon što je izgubila više od 136 kilograma. Ovaj potez bio je više od modne izjave – bila je to snažna poruka o prihvatanju sebe i građenju samopouzdanja.

- Ove godine preuzimam svoju moć i odbijam da skrivam svoje telo, da ga uzimam zdravo za gotovo ili da ne nosim kupać kostim, napisala je u opisu videa.

Put kroz bolest i oporavak

Leksi, koja sada ima 34 godine, nikada nije skrivala teškoće kroz koje je prošla. Jedan od najvećih izazova bio je život sa retkom bolešću – kalcifilaksijom, koja joj je izazvala preko 30 otvorenih rana na telu i znatno ograničila kretanje i svakodnevne aktivnosti.

- Nikada neću zaboraviti kako sam plakala u kolima svog supruga jer nisam mogla da idem na bazen, priseća se emotivno.

Ova bolest usled bubrežne insuficijencije zahtevala je skoro 60 nedelja intenzivnog lečenja, uključujući višestruke intravenske terapije koje su joj značajno poboljšale kvalitet života.

Poruka svima: "Svako telo je telo za plažu"

Na svom profilu, Leksi često govori o telesnim promenama koje dolaze nakon velikog gubitka kilograma, uključujući opuštenu kožu, ožiljke, proširene vene i naslage kalcijuma koje su posledica njene bolesti. Iako je uspela da znatno smanji telesnu težinu, suočavala se i sa emocionalnim izazovima, posebno kada je naišla na nerazumevanje čak i među bližnjima.

- Izgubila sam više od 136 kilograma i bila sam ponosna što mogu da probam kupaći kostim u kabini koja nije samo za plus-size. A onda mi je član porodice rekao da pokrijem noge zbog viška kože.

Bez obzira na sve, Leksi je odlučna u tome da promeni narative o telu i samopouzdanju:

- Kao neko ko je nekada imao 220 kilograma, sa opuštenom kožom, proširenim venama, naslagama kalcijuma i ožiljcima, ovo je podsetnik da kupaći kostim treba da nosi svako telo.

Veliki ciljevi i još veći napredak

Leksi je svoju transformaciju započela sa 220 kilograma, a krajem 2023. godine njena težina je pala ispod 90 kilograma. Do februara 2024. godine postigla je svoj cilj – 84 kilograma. Tokom procesa je nakratko povratila oko 40 kilograma usled bolesti, ali se ponovo vratila svom cilju.

- Ne želim samo da vrištim od sreće, ali zaista sam uzbuđena. Volela bih da mogu da se vratim i zagrlim onu sebe iz prošlosti, da joj pokažem da stvari zaista mogu da postanu bolje, izjavila je tada.

Inspiracija i podrška drugima

Danas, Leksi Rid je mnogo više od influenserke – postala je simbol snage, upornosti i samoprihvatanja. Kroz svoje objave nastavlja da motiviše hiljade ljudi širom sveta, pokazujući da transformacija ne podrazumeva samo fizičku promenu, već i unutrašnji rast.

