Buđ nije samo estetski problem u domu – ona može ozbiljno da ugrozi zdravlje.

Buđ nije samo estetski problem u domu – ona može ozbiljno da ugrozi zdravlje. Osobe koje već imaju respiratorne tegobe poput astme ili alergija mogu osetiti pogoršanje, dok kod drugih buđ može izazvati nove zdravstvene probleme. Oni sa oslabljenim imunitetom ili genetskom predispozicijom posebno su ugroženi kada su izloženi gljivicama koje se nalaze čak i u naizgled bezazlenim prostorijama poput kuhinje ili kupatila.

Gde prvo potražiti buđ?

Foto: Printscreen

Prema rečima stručnjaka Kenedija Boka, ako ste u skorije vreme imali curenje vode u domu, to je potencijalno žarište za nastanak buđi. Trebalo bi pažljivo proveriti sve delove gde je voda mogla da procuri, uključujući i prozorske okvire, jer čak i kondenzacija može biti dovoljan uzrok za razvoj gljivica.

Reagujte odmah

Čim primetite buđ, reagujte bez odlaganja. Ako je buđ zahvatila tvrdu površinu, možete je očistiti odgovarajućim sredstvom. Međutim, ključ nije samo ukloniti vidljivi trag – potrebno je rešiti i uzrok vlage kako se problem ne bi ponovio.

- Nije dovoljno obrisati buđ, važno je ukloniti ono što je izaziva, savetuje Bok.

Prirodna sredstva za uklanjanje buđi

1. Hidrogen-peroksid – brzo rešenje za površinsku buđ

Foto: Profimedia

Ovaj farmaceutski proizvod se često koristi u ličnoj higijeni, ali je jednako efikasan i za dezinfekciju doma. Da biste ga iskoristili za uklanjanje buđi, sipajte hidrogen-peroksid u praznu bočicu sa raspršivačem, poprskajte zahvaćenu površinu i ostavite da deluje 10 do 15 minuta. Nakon toga ribajte četkom, žicom ili nekom grubljom krpom.

2. Sirće i soda bikarbona – moćna kombinacija

Belo sirće je odličan prirodni dezinfekcion sredstvo koje eliminiše veliki procenat bakterija i gljivica. Možete ga koristiti:

Samo sirće: Sipajte ga u sprej bočicu, nanesite direktno na buđ, sačekajte 15-ak minuta i prebrišite.

Sa sodom bikarbonom: Napravite pastu mešanjem sode i sirćeta. Nanesite je na buđava mesta, ostavite pola sata, a zatim uklonite turpijom ili žicom. Eterična ulja – prirodno i mirisno rešenje

Za one koji žele blagu, ali prirodnu metodu, eterična ulja su odličan izbor. Najefikasnija su ulja:

Čajevca

Eukaliptusa

Semenki grejpfruta

Foto: Profimedia

Pomešajte nekoliko kapi ulja sa vodom ili alkoholom (ili oba), dobro promućkajte i poprskajte buđava mesta. Imajte u vidu da ova metoda zahteva više ponavljanja, idealno svaki ili svaki drugi dan.

Ne zaboravite na provetravanje

Jedna od najefikasnijih prevencija protiv buđi je redovno provetravanje prostorija. Ako ne otvarate prozore dovoljno često, vlagu iz kuvanja, tuširanja ili disanja zadržavate u prostoru – što stvara idealne uslove za buđ.

- Otvarajte prozore svaki dan – i u kuhinji, i u kupatilu, ali i u sobama, poručuju stručnjaci.

Ključ je u upornosti

Čak i kada ne vidite rezultate odmah, nemojte odustajati. Uklanjanje buđi nije nešto što se rešava preko noći – potrebno je delovati konzistentno i temeljno.

- Budite uporni, i vaš trud će se sigurno isplatiti, poručuju stručnjaci za zdrav životni prostor.

