Porodični sukobi ponekad zadiru u samu srž poverenja. Kada bol koji godinama trpite neko osporava, a još gore - pokušava da vas "uhvati u laži" - granica ljubavi i izdaje postaje nepovratno pređena. Ovo je priča Patricije (35), žene koja boluje od PCOS-a i već deceniju se bori sa bolnim ciklusima.

Kada bol postane "sumnjiv"

Porodični sukobi ponekad zadiru u samu srž poverenja Foto: Shutterstock

Patricija je navikla da dane tokom ciklusa provodi u krevetu, sklupčana od bola. Umesto podrške, njen muž je tvrdio da je "dramska kraljica" i da preteruje. Kada je slučajno otkrila malu kameru sakrivenu u saksiji u spavaćoj sobi, srušio joj se svet. Muž je priznao - njegova majka mu je savetovala da postavi kameru kako bi dokazali da je sve izmišljeno. Umesto da joj veruje, on je pristao da je špijunira u sopstvenoj sobi.

Izdaja koja ne može da se opravda

Patricija je istog trenutka spakovala torbu i otišla kod svoje majke. Kaže da nijedna poruka izvinjenja nije uspela da popravi ono što je doživela: "On me nikada nije zaista podržao, samo je trpeo. Sad shvatam da mi nikada nije ni verovao."

Saveti stručnjaka

Njen muž je tvrdio da je "dramska kraljica" i da preteruje Foto: Shutterstock

Poverenje se ne "krpi" posle špijunaže. Kada vas partner vidi kao manipulatora bez osnova, problem nije bol, već odnos u kojem vas nikada nije smatrao ravnopravnim.

Dokumentujte sve - beležite poruke, razgovore i okolnosti, jer ovakva ponašanja prelaze granicu psihološke, pa i pravne zloupotrebe. Izlazak je oblik samoodbrane. Odlazak od onoga ko vas sumnjiči u trenutku bola nije slabost, već najčistiji oblik zaštite. Vaše telo i vaš mir su prioritet - PCOS je dovoljno iscrpljujući, a dom treba da bude utočište, a ne sudnica.

Komentari čitalaca

Čitaoci su u neverici pisali podršku ovoj ženi. Ovo su samo neki od komentara ispod njene ispovesti.

Poverenje se ne "krpi" posle špijunaže. Foto: Shutterstock

"Ti si njemu izigrala poverenje? On je izdao tvoje! Sledeći korak ti je advokat za razvod", napisala je jedna žena. Druga se potom nadovezala istim stavom: "Ovo je apsolutno neoprostivo. Nikada mu više ne bih verovala, niti njegovoj znatiželjnoj majci. Žao mi je što prolaziš kroz ovo, moraš ozbiljno da preispitaš brak."

Još jedan korisnik nije mogao da veruje šta čita, te je napisao: "Ti si njega izdala, jer si slučajno otkrila kameru? Neverovatno. Njegova izvinjenja su samo gaslajting. A usput - snimanje žene u sopstvenoj spavaćoj sobi bez pristanka ulazi u domen krivičnog dela. To nije samo izdaja, to je zločin."

