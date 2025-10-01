Slušaj vest

Za Tameiku Mekbrajd njeni simptomi su decenijama bili neobjašnjivi, a lekari su često sve svodili na anksioznost. Ipak, Tameika je osetila da nešto nije u redu. Uskoro je stigla šokantna dijagnoza: u januaru, sa 29 godina, snimak ultrazvuka pokazao je rak štitne žlezde. U intervjuu za Newsweek i u TikTok videu ispričala je svoje iskustvo i ono što bi želela da je znala još na početku.

Simptomi koji su upozoravali

Tameika je navela da su joj se simptomi pojavili još u tinejdžerskim godinama, i da uključuju:

anksioznost

gubitak kose

suvu kožu

zamor

mentalnu maglu

lupanje srca

neobjašnjiv dobitak na težini

trnjenje prstiju na nogama

otečeni limfni čvor

epizode blagog gubitka svesti

Ipak, ti simptomi su dugo vremena bili ignorisani ili pripisivani drugim uzrocima.

Dijagnoza i operacija

U januaru, zakazala je ultrazvuk i sama otišla na sastanak kako bi preuzela rezultate, ne očekujući da će biti ovako ozbiljno. Kada je lekar izrekao “to je rak” – bila je potpuno šokirana.

Posle dijagnoze, Tameika je operisana: urađena joj je totalna tireoidektomija (uklanjanje cele štitaste žlezde) i modifikovana radikalna disekcija vrata s leve strane, pri čemu je izvađeno 34 limfna čvora. Kasnije se ispostavilo da je tip raka difuzno sklerozirajući varijant, agresivniji oblik koji se proširio kroz krvne sudove i limfni sistem – od 34 pregledana limfna čvora, 12 je bilo zaraženo.

Takođe je otkrila da ima Hašimoto bolest, autoimunu bolest koju smatra povezanom sa njenim rakom.

Lečenje i izazovi

U junu je prošla i kroz jodnu radioterapiju, što je značilo da je bila “radioaktivna” nakon tretmana i morala da provede neko vreme odvojena od porodice u bolnici. Posle skeniranja tela su otkrili dva nova zaražena limfna čvora, ali su oni odgovorili na tretman – apsorbovali su radijaciju.

Trenutno je pod stalnim nadzorom, a lekari su joj spomenuli mogućnost da će možda biti potrebna još jedna runda tretmana.

Poruka i borba za promenu

Tameika sada želi da pomogne drugima da bolje slušaju svoje telo i bore se za svoju dijagnozu. Seća se da su mnogi znaci bili propušteni – na primer, tokom prve trudnoće joj je prepisana terapija za štitnu žlezdu, ali niko nije dalje istraživao uzroke simptoma.

Poruka koju šalje svima koji se osećaju neprimećeno: “Push and don't stop.”

Ne samo pojedinačni slučajevi

Dr Elana Stinson, stručnjak za hitnu medicinu, podelila je slično iskustvo – i sama je prvobitno dobila olakšavajuću dijagnozu kada je imala papilarni rak štitaste žlezde. Stinson ukazuje da je ovo sistemski problem:

- Nije neuobičajeno da se ženama, a posebno ženama boje, umanjuju brige ili da im se pogrešno postavi dijagnoza.

Dodaje da se simptomi poput umora, gubitka kose i promene težine često pripisuju “stresu” ili “anksioznosti” umesto da se uradi temeljna medicinska obrada.

Mišljenje lekara

Za Stinson, postoji važna lekcija za pacijente:

- Ako se osećaš da te ne čuju – veruj svojim instinktima u vezi sa svojim telom. Ako ti nešto ne štima, bori se za sebe, prenosi Newsweek.

I za lekare, poruka je jasna:

- Moramo da se odupremo iskušenju da prihvatimo najlakše objašnjenje. Anksioznost jeste stvarna i česta, ali ne bi smela da bude podrazumevana dijagnoza kad pacijent ima trajne, neobjašnjene fizičke promene, zaključila je.

