Lekari su mi govorili da sam samo anksiozna, a onda sam otišla na skener: Dijagnoza mi je načisto promenila život
Za Tameiku Mekbrajd njeni simptomi su decenijama bili neobjašnjivi, a lekari su često sve svodili na anksioznost. Ipak, Tameika je osetila da nešto nije u redu. Uskoro je stigla šokantna dijagnoza: u januaru, sa 29 godina, snimak ultrazvuka pokazao je rak štitne žlezde. U intervjuu za Newsweek i u TikTok videu ispričala je svoje iskustvo i ono što bi želela da je znala još na početku.
Simptomi koji su upozoravali
Tameika je navela da su joj se simptomi pojavili još u tinejdžerskim godinama, i da uključuju:
- anksioznost
- gubitak kose
- suvu kožu
- zamor
- mentalnu maglu
- lupanje srca
- neobjašnjiv dobitak na težini
- trnjenje prstiju na nogama
- otečeni limfni čvor
- epizode blagog gubitka svesti
Ipak, ti simptomi su dugo vremena bili ignorisani ili pripisivani drugim uzrocima.
Dijagnoza i operacija
U januaru, zakazala je ultrazvuk i sama otišla na sastanak kako bi preuzela rezultate, ne očekujući da će biti ovako ozbiljno. Kada je lekar izrekao “to je rak” – bila je potpuno šokirana.
Posle dijagnoze, Tameika je operisana: urađena joj je totalna tireoidektomija (uklanjanje cele štitaste žlezde) i modifikovana radikalna disekcija vrata s leve strane, pri čemu je izvađeno 34 limfna čvora. Kasnije se ispostavilo da je tip raka difuzno sklerozirajući varijant, agresivniji oblik koji se proširio kroz krvne sudove i limfni sistem – od 34 pregledana limfna čvora, 12 je bilo zaraženo.
Takođe je otkrila da ima Hašimoto bolest, autoimunu bolest koju smatra povezanom sa njenim rakom.
Lečenje i izazovi
U junu je prošla i kroz jodnu radioterapiju, što je značilo da je bila “radioaktivna” nakon tretmana i morala da provede neko vreme odvojena od porodice u bolnici. Posle skeniranja tela su otkrili dva nova zaražena limfna čvora, ali su oni odgovorili na tretman – apsorbovali su radijaciju.
Trenutno je pod stalnim nadzorom, a lekari su joj spomenuli mogućnost da će možda biti potrebna još jedna runda tretmana.
Poruka i borba za promenu
Tameika sada želi da pomogne drugima da bolje slušaju svoje telo i bore se za svoju dijagnozu. Seća se da su mnogi znaci bili propušteni – na primer, tokom prve trudnoće joj je prepisana terapija za štitnu žlezdu, ali niko nije dalje istraživao uzroke simptoma.
Poruka koju šalje svima koji se osećaju neprimećeno: “Push and don't stop.”
Ne samo pojedinačni slučajevi
Dr Elana Stinson, stručnjak za hitnu medicinu, podelila je slično iskustvo – i sama je prvobitno dobila olakšavajuću dijagnozu kada je imala papilarni rak štitaste žlezde. Stinson ukazuje da je ovo sistemski problem:
- Nije neuobičajeno da se ženama, a posebno ženama boje, umanjuju brige ili da im se pogrešno postavi dijagnoza.
Dodaje da se simptomi poput umora, gubitka kose i promene težine često pripisuju “stresu” ili “anksioznosti” umesto da se uradi temeljna medicinska obrada.
Mišljenje lekara
Za Stinson, postoji važna lekcija za pacijente:
- Ako se osećaš da te ne čuju – veruj svojim instinktima u vezi sa svojim telom. Ako ti nešto ne štima, bori se za sebe, prenosi Newsweek.
I za lekare, poruka je jasna:
- Moramo da se odupremo iskušenju da prihvatimo najlakše objašnjenje. Anksioznost jeste stvarna i česta, ali ne bi smela da bude podrazumevana dijagnoza kad pacijent ima trajne, neobjašnjene fizičke promene, zaključila je.
