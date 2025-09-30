Slušaj vest

Tokom svadbene ceremonije u ukrajinskom gradu Hmeljnicki, trenutak pun simbolike i nežnosti pretvorio je jedno venčanje u prizor koji je očarao milione ljudi širom sveta.

Dok su Jelisaveta i Mikola Subačov razmenjivali zavete, leptir iznenada je uleteo u prostoriju. Prvo je sleteo na mladine grudi, zatim se spustio na rame mladoženje, da bi na kraju nežno stao na njihove spojene ruke - kao da i sam želi da bude svedok njihove ljubavi.

Ovaj spontani trenutak, zabeležen kamerom i podeljen putem TikTok naloga BBC News, brzo je postao viralan. Snimak je zabeležio više od 13 miliona pregleda, a korisnici su preplavili komentare emocijama, tumačeći pojavu leptira kao znak blagoslova.

Posebno upečatljiv detalj bio je kada je leptir, neposredno nakon što je sleteo na njihove ruke, dodirnuo čelo mladoženje, a potom i mlade. Mnogi su to doživeli kao simboličan "poljubac sudbine" - nežan i gotovo natprirodan gest prirode u najvažnijem trenutku njihovih života.

Klikom na link pogledajte kako je izgledala svadba od 100.000 evra u Obrenovcu.

"To je znak da ih neko drag posmatra", "Prošla me je jeza, kao da smo dobili blagoslov u pravi trenutak", "Moja baka mi se jednom pojavila kao leptir - ovo me rasplakalo na najlepši način", "Sleteo je na oboje? To je znak odobrenja", "Najlepši trenuci se ne planiraju, oni se jednostavno dese", bili su samo neki od komentara brojnih korisnika TkTok-a.

