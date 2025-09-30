Životna priča Monike Radulović zvuči kao scenario za film. Lepotica rođena 1990. godine u Zavidovićima u današnjoj Federaciji BiH, tokom ratnih godina bila je primorana da sa roditeljima i mlađim bratom napusti dom i potraži sigurnost van granica zemlje. Porodica je najpre utočište pronašla u Danskoj, a potom se preselila u Australiju, gde je Monika izgradila život i karijeru.

Monikini roditelji Goran i Vinka su Srbi iz Bosne i Hercegovine. U jednom od intervjua se prisetila teškog perioda svog detinjstva kada su pobegli od rata u Dansku.

- Mama, tata, brat i ja smo živeli u sobi od 12 metara kvadratnih. Nije nam bilo lako jer smo u Dansku došli samo sa jednim koferom. Moji roditelji su morali da se snađu kako znaju i umeju, radili su razne poslove da bi nas prehranili - ispričala je Radulovićeva koja se kasnije sa porodicom preselila u Australiju.

- Moji roditelji i ja smo stigli bez ičega ovde u Australiju, gde smo odlično primljeni. Veoma sam zahvalna zbog toga - izjavila je svojevremeno Monika.

Monika Radulović sa suprugom Foto: Loona/Abaca / Abaca Press / Profimedia

Uplovila je u svet modelinga, a uprkos uspešnoj karijeri, Monika nije zapostavila školovanje - diplomirala je psihologiju u Sidneju. Proslavila se i učešćem u australijskoj verziji rijaliti šoua Survivor.

Godine 2015. osvojila je titulu Miss Universe Australije, a iste godine predstavljala je svoju novu domovinu na svetskom izboru lepote. U konkurenciji najlepših žena sveta plasirala se u sam vrh – ušla je u Top 5 finalistkinja, čime je dodatno učvrstila svoj status na međunarodnoj sceni.

Pre toga, 2014. godine bila je treća pratilja, ali joj je upravo 2015. donela krunu i planetarnu prepoznatljivost. Osim modne piste, Monika se oprobala i na televiziji.

Monika je i ambasadorka poznatih brendova, a njeno lice krasilo je brojne naslovnice i reklamne kampanje.

Monika Radulović sa suprugom Foto: Richard Milnes / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U privatnom životu, manekenka je pronašla sreću sa poznatim slikarom Alesandrom Ljubičićem, za kog se udala 2018. godine, a pre toga su bili četiri godine u ljubavi. Par ima dva sina, Luku i Matea, a na društvenim mrežama često deli srećne trenutke iz porodičnog života.

Paparaci su je 2020. godine tokom prve trudnoće uhvatili trudnu dok je uživala na terasi u suncu.

Monika Radulović tokom trudnoće Foto: Profimedia

Monika je vrlo aktivna i popularna na društvenim mrežama — na Instagramu je prati preko sto hiljada ljudi, a kao dete izbeglica postala je simbol borbe i toga da ništa nije nemoguće.

