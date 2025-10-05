Slušaj vest

Kristina Anić Delić, koja je poreklom iz Rame, jedna je od zvezda ovogodišnje Nedelje mode u Milanu. Bivša Mis Hercegovine predstavila je publici svoj novi brend Crianni, a njen nastup na prestižnom događaju za nju je imao posebno značenje.

„Nastup na Nedelji mode u Milanu bio je ispunjenje mog sna i potvrda da je rad mog tima prepoznat na međunarodnoj sceni. Za mene je to više od modne revije - to je simbol puta kojim Crianni ide i inspiracija za sve što tek dolazi“, rekla je.

Kristina, koja je bila i Mis Federacije Bosne i Hercegovine i Mis šarma Bosne i Hercegovine, u svet mode ušla je kroz razne izbore lepote. Kako je i sama rekla, oni su joj doneli samopouzdanje, disciplinu i osećaj za estetiku. Godinama se Anić Delić posvećivala samo svojoj porodici, sa kojom sada živi u Nemačkoj, a onda je odlučila da spoji studije prava sa obrazovanjem na Akademiji za dizajn.

Ovo je bio njen put do brenda koji je oduševio publiku na Nedelji mode, a Kristina želi da pokaže da svako može pronaći svoj put u svet mode uz istrajnost.

Njen brend Crianni naglašava vrhunske materijale, održivu proizvodnju i bezvremensku eleganciju.

Bonus video: Šangajska nedelja mode