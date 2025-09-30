Slušaj vest

Tiktokerka poznata kao @ktl.x podelila je video svog iskustva kupovine na Temu. Kako je navela u snimku koji je postao viralan na ovoj društvenoj mreži ovo je bio prvi put da naručuje od mega prodavca i kako je rekla verovatno više neće kupovati kod njih.

Želeći da osveži svoj dom, žena je odlučila da kupi paket brojnih samolepljivih ogledala, koja se na veb-sajtu prodaju za samo 59 penija (oko 90 dinara).

Prema TikTokerki, paket je došao sa čak 40 listova ogledala, koje je počela da lepi na zid spavaće sobe jedan po jedan.

Ali iako su stvari izgledale pomalo čudno čak i nakon postavljanja prvog kvadratnog lista, mušterija Temua je ostala puna nade, jer je „želela da vidi potpuni rezultat“.

Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo:

1/4 Vidi galeriju Tiktokerka naručila ogledalo sa Temua i pokazala šta joj je stiglo, ljudi vrište od smeha zbog proizvoda. Foto: printscreen/tiktok/@ktl.x

Nažalost, nije išlo po planu, jer je @ktl.x bila poražena kada je konačno videla svoj odraz na proizvodu koji je pogodan za tašnu.

Deleći epski neuspeh na TikToku, žena je rekla: „Kada prvi put naručujete od Temua.

„Zato odem na Temu i kupim ih, dobijete 40 u pakovanju i očigledno su to ogledala.“

„Ovako izgledaju...“ rekla je užasnuta onlajn kupac, pre nego što je otkrila urnebesni odraz sa potpuno izobličenim licem.

Žena je uz video napisala: „Odlično samopouzdanje sa @Temu, mislim da ću se držati ogledala iz prodavnice!“ Koliko sam se smejala praveći ovo neobično ogledalo.“

Prema rečima mušterije, proverila je recenzije na mreži - ali nakon epskog neuspeha, uverena je da su to bile „laži“. Od objavljivanja na platformi, video je sakupio više od 500 hiljada pregleda, a stotine su preplavile komentare u šavovima.

Jedan se našalio: „Kao ogledala u čudnoj kući.“

Jedan drugi kupac je priznao da je i on imao isti problem kada je naručivao samolepljiva ogledala pre nekoliko godina.

„Postala sam žrtva ovoga 2020. godine.“

