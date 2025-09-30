Slušaj vest

Dve Hrvatice delile su svoje živote još od detinjstva – zajedno su išle u vrtić, školu i kasnije delile radosti i tuge odraslog doba. Njihovo prijateljstvo bilo je toliko snažno da su se posećivale bez najave i uvek pružale međusobnu podršku. Zato mlada nije imala dilemu ko će joj biti kuma – izbor je bio prirodan i očekivan.

Savršene pripreme do dana venčanja

Foto: Hrvoje Mareković / Alamy / Profimedia

Pripreme za venčanje protekle su u vedroj atmosferi, a mlada je ponosno svima pričala kako pored sebe ima osobu koja je poznaje bolje od bilo koga drugog. Međutim, na sam dan venčanja dogodilo se nešto što joj je ostavilo gorak ukus u ustima, navodi Dnevno.hr.

Kuma joj je uručila kovertu i uz blag osmeh rekla: „Ovoliko moj partner i ja trenutno možemo da izdvojimo.“ U koverti je bilo 50 evra.

Povređena osećanja

Isprva mlada nije želela da pridaje značaj svoti – poklon je poklon, svako ima svoje okolnosti. Ipak, nekoliko dana pre venčanja saznala je da je njena najbolja prijateljica sebi priuštila luksuznu dizajnersku torbu vrednu preko 2.500 evra. Znajući da njena kuma nema finansijskih problema, mlada nije mogla da ignoriše povređena osećanja.

Foto: fabio lamanna / Alamy / Profimedia

„Nije stvar u novcu, već u gestu. Povredilo me je što je bila spremna da da hiljade evra za torbu, ali samo 50 za naše prijateljstvo i moj najvažniji dan. Osećala sam se manje vredno, kao da je nije briga“, poverila se mlada.

Dilema koja menja odnos

Mlada se i dalje pita – da li da otvoreno kaže kako se oseća ili da jednostavno pusti? Jedno je sigurno: njen pogled na to prijateljstvo zauvek se promenio. „Ništa više nikada neće biti isto“, zaključila je.

