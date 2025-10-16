Slušaj vest

Korišćenje vode od testenine nije samo ekološko, već omogućava i uštedu i smanjenje otpada kod kuće. Evo kako možemo pametno i održivo iskoristiti ovaj resurs.

1. Voda od testenine kao prirodni odmašćivač

Zahvaljujući skrobu koji testenina oslobađa tokom kuvanja, voda od testenine ima blago odmašćujuće dejstvo.

Nakon kuvanja, sipajte vodu dok je još topla u posudu ili direktno na prljave tanjire i šerpe. Ostavite da deluje nekoliko minuta, a zatim operite kao obično – primetićete da se prljavština i mast lakše uklanjaju. Ovaj trik ne samo da štedi deterdžent, već pomaže i da se izbegnu agresivna hemijska sredstva, čuvajući životnu sredinu.

Vodu od paste možete iskoristiti u domaćinstvu Foto: Shutterstock

2. Omekšavanje suvih mahunarki

Još jedna praktična upotreba vode od testenine je omekšavanje suvih mahunarki. Možete koristiti još toplu vodu da potopite leblebije, pasulj ili sočivo: skrob u vodi će smanjiti vreme kuvanja i učiniti mahunarke mekšim i ukusnijim. Ostavite ih u vodi najmanje nekoliko sati, a još bolje preko noći, a zatim ih skuvajte kao i obično. Ovaj metod može dodati i blagi dodatni ukus, čineći mahunarke još ukusnijim.

3. Zalivanje biljaka vodom od testenine

Voda od testenine može postati odličan prirodni đubrivo za biljke, pod uslovom da ne sadrži so ili začine.

Skrob u vodi bogat je mineralima korisnim za biljke, koji podstiču njihov rast. Kada se voda ohladi, možete je koristiti za zalivanje cveća, začinskog bilja i sobnih biljaka. Ovaj metod je naročito dobar za zelene biljke, koje će profitirati od dodatnog hranjenja.

4. Omekšavanje kose

Voda od testenine može biti i mali trik za lepotu.

Nakon šamponiranja, možete koristiti još mlaku vodu za prirodno ispiranje kose. Skrob pomaže da kosa bude nahranjena, mekša, sjajnija i manje sklona frizu.

Nakon ispiranja vodom od testenine, završite sa ispiranje običnom vodom kako biste uklonili eventualne ostatke i ostavili kosu laganom i sjajnom.

5. Priprema hleba i pice

Ako volite da pravite hleb, picu ili pogače kod kuće, možete koristiti vodu od testenine u testu. Voda sa skrobom pomaže u dizanju testa i čini ga elastičnijim. Voda bi trebalo da bude mlaka, ne ključala, i možete je koristiti umesto obične vode kako biste dodali malo više mekoće svojim pecivima.

Voda sa skrobom pomaže u dizanju testa Foto: Profimedia

Ovaj trik je naročito koristan za postizanje meke i lagane teksture bez dodavanja masti ili drugih sastojaka.

6. Oslobađanje zapušenih odvoda

Manje poznat, ali veoma efikasan trik je korišćenje vode od testenine za otpušavanje odvoda. Ako primetite da se sudopera zapušava, sipajte još ključalu vodu od testenine u odvod.

Toplota i skrob u vodi pomoći će da se rastvore ostaci masti i hrane koji često izazivaju začepljenja. Postupak možete ponoviti jednom ili dvaput za bolje rezultate

