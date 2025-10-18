Slušaj vest

Parfem je poput nevidljivog nakita: komadić luksuza koji nosimo na sebi i koji govori mnogo o nama. Ipak, iako ga svi koristimo, retko ko zaista zna kako da ga nanese na pravi način. Često napravimo sitne greške koje utiču na to kako će miris trajati i razvijati se na koži.

Najčešća greška je preterivanje. Umesto da deluje zavodljivo i nežno, parfem postane prejak, pa umesto da privlači, odbija.

Takođe, mnoge žene poslenanošenja parfema utrljaju zglobove, misleći da će se miris bolje upiti. Istina je suprotna – na taj način se mirisne note „lome“ i gubi se njihov prirodan tok.

Mesta na koja stavljamo parfem takođe igraju veliku ulogu. Najbolje je nanositi ga na tople tačke tela – vrat, unutrašnju stranu zapešća, iza ušiju. Toplota kože pomaže da se parfem postepeno oslobađa i duže traje. Neke žene ga prskaju i na kosu ili odeću, ali tu treba biti oprezan – alkohol može da isuši dlaku ili ostavi fleke na tkanini. Umesto direktnog nanošenja, bolja je mala „magla“ kroz koju se može proći.

Na trajnost mirisa utiče i stanje naše kože. Parfem se brže gubi na suvoj koži, pa je dobra ideja pre nanošenja upotrebiti neutralnu kremu ili losion. Tako se miris „zaključava“ i postaje postojaniji.

Mnogi zaboravljaju i da parfem nije univerzalan – postoji razlika između onog što nosimo u toku dana i onog koji je rezervisan za posebne večernje trenutke. Na kraju, ne treba zaboraviti ni način čuvanja – ako stoji na svetlu, u toploj prostoriji ili kupatilu, miris brzo gubi na kvalitetu.

Zato, sledeći put kada posegnete za bočicom, setite se da parfem nije samo miris, već ritual. Uz malo pažnje, postaće vaš pravi zaštitni znak – nežan trag koji se pamti.

