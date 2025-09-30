Slušaj vest

Jedna žena je ostala užasnuta nakon što je u salonu za nokte zatražila popularni francuski manikir, a krajnji rezultat ostavio ju je u suzama - i bez vremena za popravku. Svoje neprijatno iskustvo je podelila na TikToku, gde je njena priča brzo postala viralna.

Od inspiracije do katastrofe

Francuski manikir smatra se klasikom - jednostavan je, elegantan i pristaje uz sve. Međutim, za korisnicu TikToka po imenu Ejmi, poseta lokalnom salonu pretvorila se u noćnu moru. Manikirki je pokazala sliku kao inspiraciju, objasnivši da želi jednostavne bele vrhove na kratkim noktima bademastog oblika. Nažalost, ono što je dobila bilo je daleko od traženog.

Ejmi je ispričala kako nije bila sigurna da li treba da se "smeje ili plače" zbog lošeg pokušaja. Prvi znak za uzbunu pojavio se već tokom turpijanja noktiju, kada je primetila da ne izgledaju kako bi trebalo. "Trudila sam se da ne pokazujem paniku na licu, govoreći samoj sebi da mogu da ih isturpijam kod kuće". Međutim, uprkos tome što se "trudila da veruje procesu", ispostavilo se da je to bila pogrešna odluka.

Potpuni promašaj

Nokti su bili loše oblikovani, s nazubljenim i neravnim ivicama, umesto glatkog bademastog oblika. Neki su čak bili isturpijani pod uglom. Kada je tretman završen, ostala je zaprepašćena. Vrhovi su bili "krivi i neravni", a njihova debljina varirala je od nokta do nokta, što je ključno kod ovog dizajna. "Ništa nije bilo glatko", požalila se, dodajući da je čak i ružičasta baza izgledala neravno.

Kao da to nije bilo dovoljno, manikirka joj nije očistila zanoktice, zbog čega je ceo manikir izgledao neuredno i neprofesionalno. "Beli lak je svuda. Nije nimalo čisto", objasnila je Ejmi, ističući da je upravo taj čisti izgled razlog zašto se mnogi odlučuju za francuski manikir. Takođe je primetila da su nokti bili različitih dužina, a bela boja nije bila nanesena do ivica, što je dodatno doprinelo neurednom izgledu.

Bez vremena za popravku

Da stvar bude gora, Ejmi je otkrila da za dva dana ide na venčanje prijateljice, a zbog posla neće imati vremena da popravi nokte. Njena objava izazvala je brojne reakcije. Jedna osoba je komentarisala kako to "nije bio komplikovan zahtev" i da bi i sama plakala, na šta je Ejmi priznala da jeste "plakala".

Druga korisnica dala je savet svima koji se nađu u sličnoj situaciji: "Bila sam tamo toliko puta i pomirila se s činjenicom da plaćam uslugu, i ako nešto nije u redu, tražiću da to poprave usput. Možda će se iznervirati, ali ja dobro znam da i oni vide ono što ja vidim."

