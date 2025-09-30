Niko ne voli da jede bajat hleb ili kiflice koje se mrve već dan nakon pečenja. Ako volite da pravite domaći hleb, sigurno ste se pitali kako da mu produžite svežinu, baš kao što to uspevaju profesionalni pekari. Srećom, postoji jednostavno rešenje!

Tajni sastojak za mekano testo

Ako pravite hleb kod kuće, možda ste primetili da već nakon jednog dana postaje suv i mrvi se više nego industrijski proizvodi. Razlog je jednostavan – u domaćem testu često nedostaje dodatni sastojak koji koristi većina pekara za produženu svežinu. Profesionalni kuvar iz restorana „Haggis Pub & Kitchen“ otkriva tajnu: dodajte jednu kašikumeda u testo za hleb, kiflice, lepinje ili pogače.

Zahvaljujući medu, testo ostaje vlažno i elastično, duže zadržava mekoću, ne mrvi se i ima prirodan, blago slatkasti ukus. Ovaj sastojak pomaže da hleb i peciva ostanu mekani kao pamuk i do 3 dana nakon pečenja.

Kako med utice na teksturu i trajnost testa?

- Med vezuje vlagu u testu i sprečava isušivanje

- Deluje kao prirodni konzervans

- Poboljšava ukus i daje zlatno-braon boju pri pečenju

- Smanjuje mrvljenje i produžava rok trajanja proizvoda

Dodajte kašiku meda u testo Foto: Shutterstock

Univerzalno testo RECEPT

Potrebno je:

1 kg brašna

2 čaše jogurta

200 ml mleka

1 kvasac

2 jajeta

1 kašičica šećera

1 kašičica meda

2 kašičice soli

1,5 čaša ulja

Testo Foto: Jesus Carpio / Alamy / Profimedia

Priprema:

U mlako mleko izmrviti kvasac, dodati šećer i malo brašna, izmešati i staviti na toplo da naraste. U polovinu brašna dodati jaja, jogurt, ulje, so, med i nadošao kvasac. Varjačom sve sjediniti i mešati dok smesa ne postane glatka. Dodati preostalo brašno i izraditi rukama. Testo treba da bude meko i vazdušasto. Umešeno testo stavitu u veću kesu, zavezati je i staviti u frižider da stoji 6 sati, najbolje preko noći. Praviti hleb, kiflice ili drugo pecivo po želji.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Recept za domaću pletenicu sa šećerom