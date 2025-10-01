Slušaj vest

Sočne ćufte u paradajz sosu mnoge domaćice obožavaju da prave jer ih vole i deca i odrasli. Međutim, kada probate ćufte u belom sosu, uvek ćete im se iznova vraćati. Sočne i začinjene loptice od mesa jednostavno se prave i još brže smažu. Donosimo vam jednostavan recept za ovo jelo.

Sastojci
500g junećeg mlevenog mesa

100 g prezli

200 ml  pavlake za kuvanje od 20% MM

250 ml jogurta

1 kašičica senfa

1 čen belog luka

1 pileća kocka

1 jaje

Peršun i začini

profimedia-0317653878.jpg
mleveno meso Foto: Denis Karpenkov / Alamy / Profimedia


Priprema
U činiju stavite meso, jaje, peršun, senf, začine i prezle, pa sve promešajte dok se fino ne sjedini. Oblikujte ćufte i složite ih u prethodno zagrejani tiganj, pa dodajte beli luk. Sipajte vodu sa rastvorenom pilećom kockom u tiganj i krčkajte na blagoj vatri.

Dodajte pavlaku za kuvanje od 20% mlečne masti i nakon toga zalijte ćufte jogurtom i ukrasite peršunom. Prijatno

Ne propustiteŽenaOriginalni recept za pravi leskovački ajvar: Ovo su koraci koje morate ispoštovati da dobijete omiljeni zimski specijalitet
Domaći ajvar se pravi isključivo od paprike
ŽenaIzabrano je najbolje srpsko jelo! Ovih dana pravi ga pola Srbije, ali je najbolje u ovom gradu i to zbog jednog detalja
paprika se tradicionalno peče sa šporetu
ŽenaNajsočnije američke palačinke: Dodajte im ovaj sastojak i ukus će im biti za pamćenje
američke palačinke
ŽenaProfesionalni kuvari otkrili caku za pravu domaću supu: Sve četvoro dali skoro identičan odgovor
Tanjir domaće supe na kariranom stoljnjaku

Recept za gustu čorbu sa šargarepom i rezancima Izvor: Instagram/corbatariflerii