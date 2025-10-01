Sočne ćufte u belom sosu: Kada ih jednom probate, uvek ćete im se vraćati
Sočne ćufte u paradajz sosu mnoge domaćice obožavaju da prave jer ih vole i deca i odrasli. Međutim, kada probate ćufte u belom sosu, uvek ćete im se iznova vraćati. Sočne i začinjene loptice od mesa jednostavno se prave i još brže smažu. Donosimo vam jednostavan recept za ovo jelo.
Sastojci
500g junećeg mlevenog mesa
100 g prezli
200 ml pavlake za kuvanje od 20% MM
250 ml jogurta
1 kašičica senfa
1 čen belog luka
1 pileća kocka
1 jaje
Peršun i začini
Priprema
U činiju stavite meso, jaje, peršun, senf, začine i prezle, pa sve promešajte dok se fino ne sjedini. Oblikujte ćufte i složite ih u prethodno zagrejani tiganj, pa dodajte beli luk. Sipajte vodu sa rastvorenom pilećom kockom u tiganj i krčkajte na blagoj vatri.
Dodajte pavlaku za kuvanje od 20% mlečne masti i nakon toga zalijte ćufte jogurtom i ukrasite peršunom. Prijatno