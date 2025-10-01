Slušaj vest

Kada su tek počeli da se zabavljaju, Aleks Alvarez i njen dečko Isak razmenjivali su svakodnevne fotografije – kafu, hranu, trenutke iz dana. Ali jedna od tih fotografija promenila je sve.

Priznanje koje nije trebalo da se čuje

Posle dva meseca veze, Isak joj je poslao sliku šolje kafe.Na prvi pogled – ništa posebno. Međutim, bila je to „uživo“ fotografija. Kada je Aleks pritisnula i zadržala ekran, čula je njegov glas u pozadini:

„Sviđa mi se... Mislim da je ona ta.“

Za devojku je to bio šok. „Uplašila sam se da mu kažem da sam čula, jer je stidljiv. Ali nisam mogla da sakrijem koliko sam bila srećna“, ispričala je za Newsweek.

Tog dana pustila mu je snimak. Isak je pobeleo od iznenađenja, ali to je bio trenutak kada je prvi put priznao da je voli.

Od slučajnog snimka do ozbiljne veze

Ono što je počelo kao slučajno priznanje, pretvorilo se u ozbiljnu vezu. Aleks i Isak danas žive zajedno i otvoreno planiraju budućnost.

„Volim što o svemu razgovaramo. Nijedna tema ne ostaje nedorečena. To je ono što čini naš odnos zdravim“, rekla je Aleks.

Zašto je priča postala viralna?

Video u kojem je Aleks podelila ovaj trenutak prikupio je preko 6,4 miliona pregleda na TikToku. Njena poruka je jasna – iako društvene mreže često preplavljuju priče o prevarama i toksičnim vezama, ljubav koja je iskrena i zdrava i te kako postoji.

Bonus video: Žena se udala za kuma na svom venčanju