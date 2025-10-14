Slušaj vest

U životu svakog čoveka dolaze trenuci kada se osećamo nemoćno i izgubljeno, bilo zbog teških iskušenja, finansijskih problema ili svakodnevnih briga koje nas pritiskaju. S druge strane, postoje i trenuci velike zahvalnosti kada želimo da iskažemo zahvalnost za sve darove koje smo primili i za sreću koja nas je zadesila. U takvim trenucima mnogi vernici pronalaze utehu u molitvi, okrećući se Bogu za pomoć, zaštitu i mir u srcu.

Pravoslavna tradicija bogata je molitvama koje pomažu vernicima da pronađu snagu i olakšanje u teškim situacijama. Jedna od najpoznatijih i najmoćnijih je molitva svetom Spiridonu za novac. Smatra se da ova molitva ima posebnu snagu i da može da pomogne u prevazilaženju finansijskih teškoća, ali i drugih životnih problema. Preporučuje se da se čita svakodnevno, sve dok se problem ne reši, jer vernici veruju da upornost u molitvi donosi Božju milost i zaštitu.

Sveti Spiridon iz Trimifunta bio je poznat kao čudotvorac i iscelitelj. Njegova dela uključivala su lečenje neizlečivo bolesnih, oslobađanje od duševnih i fizičkih bolesti, izgon demona, pa čak i oživljavanje mrtvih. Rođen u skromnoj seljačkoj porodici, Spiridon je radio kao čobanin, a na ikonama ga često prikazuju sa pastirskom kapom, simbolom njegove jednostavnosti i čiste duše. Uprkos nedostatku formalnog obrazovanja, posedovao je zdrav duh i bistru dušu, čineći ga svetiteljem kojeg vernici širom sveta i danas prizivaju u molitvi.

Molitva svetom Spiridonu

Molitva svetom Spiridonu za novac

O blaženi Sveti Spiridone!

Molite se za milost Boga čovečanstva, neka nas ne osudi po našim bezakonjima, ali neka učini s nama svojom milošću. Zamolite nas, sluge Božije (imena), od Hrista i Boga naš miran, spokojan život, zdravlje duha i tela. Izbavi nas od svih nevolja duše i tela, od svake klonulosti i đavolskih kleveta.

Seti nas se na prestolu Svemogućeg i moli Gospoda, neka nam podari oproštenje mnogih naših greha, podari nam ugodan i miran život, ali podari nam bestidnu i mirnu smrt i večno blaženstvo u budućnosti, neka nam neprestano šalje slava i hvala Ocu i Sinu i Duhu Svetome, sada i uvek i u vekove vekova.

