Iako je zvezda industrije za odrasle poznata po svom kontroverznom poduhvatu seksa sa 1.057 muškaraca za 12 sati, Boni Blu (26), pravo ime Tia Bilinger, zapravo je udata.

Dugoročna ljubav i brak

Boni je u vezi sa svojim dečjim ljubavlju Oliverom Dejvidsonom od svoje 14. godine, a venčali su se kada su imali 22. Par se sporazumno razišao u novembru 2023. godine, ali je proces razvoda još uvek u toku. Starleta je priznala da potpisivanje papira „nije bio prioritet“ u njenom zauzetom životu.

Boni Blu sa mužem Foto: Printscreen/Instagram

Oštra reakcija svekrve

U međuvremenu, Bonina svekrva, Gil Dejvidson, napala je zvezdu, nazivajući je „kontrolišućom i manipulativnom“ i optužujući je da finansijski isključuje svog sina.

„Moj sin više nije na platnom spisku. Tia i njen tim su ga isključili i čini se da nema pravo ni na cent njene imovine“, rekao je Dejvidson za Dejli mejl.

„Rečeno mu je da nema finansijska prava jer je to njeno telo. Bili bismo srećni da je se rešimo.“

Boni: Muž joj pomaže iza kulisa

Ovo je iznenadilo fanove, s obzirom na prethodne izjave Boni Blu u kojima je hvalila Dejvidsona zbog njegove uloge u njenom radu:

Boni Blu, kontroverzna zvezda OnlyFansa Foto: PrintscreenInstagram/bonnie_blue_xox

„[Oliver i ja] smo u dobrim odnosima, on sada radi za mene, pomaže iza kulisa. Dobiće deo novca bez obzira na sve, možda bi trebalo da ga zaradi“, rekla je u podkastu Saving Grace.

Boni je čak rekla da joj je muž dao „poverenje da pokrene OnlyFans“. Njeni viralni seksualni podvizi donose više od milion dolara mesečno.

Oliver Dejvidson i poštovanje prema Boni

Iako je Dejvidson uglavnom ćutao o finansijskim detaljima svog razvoda, ranije je hvalio Boni što je „potpuno promenila“ industriju za odrasle:

„Ona se zaista povezuje sa svojim fanovima... većina ljudi u porno industriji je nedostupna, nikada ih ne upoznate ili ne snimate sa njima.

Ali Boni objavljuje svoju lokaciju, fanovi mogu da snimaju sa njom, to je neverovatno“, rekao je za dokumentarac Kanala 4 „1000 muškaraca i ja: Priča o Boni Blu“.

Kontroverze u Australiji

Boni Blu je nedavno dospela u centar pažnje u Australiji nakon što je njen dokumentarac postavljen na striming platformu Stan u septembru.

Mnogi gledaoci su bili šokirani sadržajem, a korisnici društvenih mreža kritikovali su platformu:

„Zašto pokušavamo da normalizujemo njeno ponašanje na televiziji?“, napisao je jedan korisnik.

„Zaista je razočaravajuće što ovoj ženi uopšte daju platformu“, dodao je drugi.

Njen ugled u Australiji je i ranije bio narušen – 2024. godine joj je viza poništena nakon što je planirala seksualne aktivnosti sa skoro odraslim učenicima na događaju Schoolies na Gold Koustu.

