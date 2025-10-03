Slušaj vest

Zimnicaje odličan način da tokom hladnijih meseci pružite organizmu vitamine, minerale i vlakna kada je svežeg povrća manje u ponudi.

Fermentisani proizvodi poput kiselog kupusa ili krastavaca bogati su probioticima koji jačaju crevnu floru, a samim tim i imunitet. Osim toga, domaća zimnica bez aditiva zdravija je alternativa industrijskim prerađevinama, pa ne čudi što je rado pravimo svake jeseni, iako u prodavnicama možemo da kupimo gotovo sve što poželimo.

Zato nećete pogrešiti koje god povrće da odaberete kako biste ga ukiselili, ali možete da napravite grešku tokom pripreme i skladištenja zbog kojih će vam zimnica trajati kraće.

1. Povrće koje stavljate u zimnicu

Ukoliko ne odaberete najkvalitetnije povrće, ne očekujte da će vam zimnica trajati koliko biste želeli.

Stavljajte samo čvrste plodove bez bilo kakvih oštećenja, fleka, tačkica, promena na spoljašnjosti, jer sve to ukazuje na to da je povrće počelo da propada. Preporučuje se da se umesto prezrelog voća, koje je već dotrajalo, koristi mlađe, jer bi suprotnom sav trud mogao da vam propadne veoma brzo.

2. Odnos sastojaka zimnice

Kod pripreme kvalitetne zimnice, ključna je razmera sastojaka. Na primer, ako ajvar pravite s patlidžanom, paprike i patlidžan bi trebalo da budu zastupljeni u odnosu 3:1.



Posebno je važno pitanje soli u zimnici, a kako se kiseli kupus pravi u velikim količinama ponekad može da bude problem da se odredi prava mera. Obično se smatra da je optimalna količina soli koja treba da se doda na 10 litara vode kod pripreme kiselog kupusa oko 400 grama soli.

Za klasičnu slanicu, recimo krastavaca ili paprike, najčešće se koristi oko 1 kašika soli (20 g) na 1 litar vode. Ako se dodaje sirće, onda se obično pravi odnos 1 deo sirćeta na 3-4 dela vode, uz so i šećer po ukusu.

3. Mesto na kom se drži zimnica

Da bi vam kiseli kupus, karfiol i ostala zimnica trajali duže, čuvajte je na suvom i hladnom mestu, a vrlo je važno da vodite računa o tome gde ne sme da stoji zimnica da bi trajala što duže.

4. Loše sterilisane tegle

Pravilna sterilizacija staklenih tegli u kojima skladištite zimnicu jedan je od najvažnijih faktora da bi ona opstala dugo. Ukoliko su u posudama ostali štetni mikroorganizmi, propadanje povrća će biti brže nego što se nadate jer su vam potrebni samo oni korisni za hranu.

