Na dan koji će zauvek pamtiti, baka Erna (84) uspela je da ispuni najveću želju svoje unuke Danijele – da bude uz nju dok izgovara sudbonosno "da". Iako je već više od godinu i po dana nepokretna i smeštena u domu za stare, uz pomoć volontera uspela je da prisustvuje jednom od najvažnijih trenutaka u životu svoje porodice.

Nakon nesreće, mislila je da više nikada neće izaći iz kreveta

Baka Erna iz austrijskog okruga Štajer-Land bila je prikovana za krevet nakon ozbiljne nesreće, što je značilo i kraj njenih izlazaka. Međutim, njena unuka, koja se svakodnevno brinula o njoj, imala je samo jednu želju: da njena voljena baka bude prisutna na venčanju.

- Baka mora da bude tu na mom venčanju, govorila je Danijela i, zahvaljujući nesebičnosti humanitarnog udruženja Rolling Angels, ta želja je i ostvarena.

Specijalno vozilo i mnogo emocija

Na sam dan venčanja, volonteri Anja, Simeon i Florian stigli su kako bi prevezli Ernu do svečanosti. Vozilo je bilo specijalno opremljeno za medicinske potrebe, a baka je odmah osetila olakšanje.

- Kako je ovo lepo? Kao da sam u dnevnoj sobi. Zaista mi je udobno ovde, rekla je nasmejana i vidno rasterećena Erna.

Venčanje premešteno zbog bake – vatrogasci uskočili da pomognu

Kako je matična služba bila nepristupačna za invalidska kolica, Danijela je u poslednjem trenutku, uz pomoć prijatelja, organizovala da se venčanje održi u svečano uređenoj vatrogasnoj stanici. Vatrogasci su pripremili prostor i dočekali goste – ali i Ernu, koju su prisutni pozdravili aplauzom i suzama radosnicama.

Kada je mlada zakoračila u prostor u prelepoj beloj haljini, baka Erna je sedela među zvanicama, brišući suze i ponosno posmatrajući unuku.

Mladi na venčanju baka ispunila želju Foto: Printscreen/Instagram/meinbezirk.oberoesterreich

Sudbonosno "da" uz bakin osmeh

Najemotivniji trenutak bio je kada je Danijela izgovorila „da“, dok joj je baka uzvraćala osmehom punim ljubavi i ponosa. Nakon ceremonije, porodica se okupila za zajedničke fotografije – prvi put posle više od godinu dana, Erna je slavila okružena najmilijima. Umorna, ali ispunjena i srećna, iste večeri vratila se u dom uz pomoć volontera iz Rolling Angels tima.

Zahvalnost koja dira srce

Na rastanku, baka Erna je uputila reči koje su dirnule sve prisutne: - Hvala vam, anđeli, što ste mi priredili ovako divan dan. Nisam znala šta da očekujem do juče. Ali vi ste jednostavno sjajni i nisam morala ni o čemu da brinem.

