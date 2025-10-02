Slušaj vest

Sa hladnijim danima sve više se okrećemo domaćim, kuvanim jelima. Paprikaš je decenijama unazad jedno od omiljenih. Jednostavno se pravi, a kombinacija povrća i mesa držaće nas sitim i po nekoliko sati. Evo kako da ga pripremite uz jednostavan recept.

Sastojci:

1 domaća sušena kobasica ili meso po zelji

1.5 kg. krompira-crvenog

2 komada lovorovog lista

3 velika crna luka

so, vegeta

1 kašika crvene slatke mlevene paprike

1 paradajz

1 paprika

voda

paprikaš Foto: Dzinnik Darius / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

Crni luk iseckati sitno, u šerpu uliti toliko ulja da možemo izdinstati luk. Poklopimo i izdinstamo, pre nego što je luk sasvim omekšao ubacimo na komade isečenu suvu kobasicu. Poklopimo i dinstamo još neko vreme. Nakon toga, dodamo crvenu mlevenu slatku papriku i propržimo je par minuta, dodamo so, vegetu, može i malo bibera ko voli, lovorov list. Krompir operemo i isečemo na uzdužne deblje trouglove. Dodamo i njega, nalijemo vode toliko da ogrezne krompir.

Ubacimo ceo opran paradajz i jednu papriku. Promešamo i sad ono najvaznije! Jako je bitno da se paprikaš krčka na tihoj vatri sve dok se ne skuva. Ne sme se mešati, samo po potrebi protresti. Desetak minuta pred kraj kuvanja ostaviti malo otklopljeno kako bi suvišna voda odvrila i da bi ostala samo gusta čorba.